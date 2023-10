LUKB bleibt gut in Schwung – Einschätzung zu den Neunmonatszahlen

Bei den Neugeldern konnte die LUKB weiter von Zuflüssen profitieren.Als erste Kantonalbank hat die LUKB Neunmonatszahlen veröffentlicht.

Sie geben Aufschluss darüber, ob sich der positive Trend aus dem ersten Halbjahr auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt. Bei der LUKB jedenfalls ist von einer Wachstumsabschwächung nichts zu sehen. «Wir konnten im Kundengeschäft den Schwung aus den ersten beiden Quartalen auch im dritten Quartal hoch halten», sagt CEO Daniel Salzmann.

Weiterlesen:

FuW_News »

LUKB steigert Gewinn im dritten QuartalDie Luzerner Kantonalbank (LUKB) verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen Gewinn von 288,1 Millionen, was einem Plus von 8,8 Prozent entspricht. Die Bank profitierte vor allem von den gestiegenen Zinsen und konnte weiterhin Neugelder anziehen. Für das Gesamtjahr wird ein Konzerngewinn zwischen 250 und 265 Millionen erwartet. Weiterlesen ⮕

Straumann ist nicht Align – Einschätzung zum KurssturzDie Titel des Schweizer Dentalspezialisten verlieren bis zu 10%. US-Konkurrent Align Technologie hatte am Vorabend eine Gewinnwarnung herausgegeben. Weiterlesen ⮕

Schweizer Konjunktur: Aussichten für Schweizer Wirtschaft trüben sich erneut einDer UBS-CFA-Indikator sinkt im Oktober erneut. Gemäss der Einschätzung von Finanzanalysten bleibt beim Wirtschaftswachstum in der Schweiz in den kommenden sechs Monaten der Schwung weiter aus. Weiterlesen ⮕

Sicherheitsupdates für macOS 14.1 Sonoma, Ventura, MontereyIm gleichen Schwung mit neuen Funktionen von iOS und macOS hat Apple ziemlich viele Sicherheitslücken behoben, bei Mac gleich auf drei Betriebssystemversionen. Weiterlesen ⮕

Luzerner Kantonalbank steigert Ertrag und GewinnDie Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat in den ersten drei Quartalen 2023 den Ertrag weiter klar gesteigert und auch mehr verdient. Für das Gesamtjahr steuert die Bank unverändert auf ein Rekordergebnis zu. Weiterlesen ⮕

Besondere Geschichte aus Thun: «Das Rugby hat mich gerettet»Der Ballsport Rugby gewinnt in Thun an Schwung. Am Samstag kommt es zum Kantonsderby gegen Bern. Mittendrin Simione Tabaki von den Fidschi-Inseln. Weiterlesen ⮕