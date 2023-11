Lukas Laube: «Das war angenehm, er konnte mir extrem helfen»

Die Reaktion auf die Verletzung sagt vieles über ihn aus. Laube spielte zunächst Fussball, ehe er mit zehn Jahren zum Handball wechselte. 2022 verliess er SuhrZupass kam ihm, dass mit Samuel Röthlisberger ein Landsmann seit 2017 für Stuttgart spielt. «Das war angenehm, er konnte mir extrem helfen», sagt Laube im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison gab er Vollgas – das zahlte sich aus.

Die gute Abschlussquote von über 80 Prozent kommt nicht von ungefähr. Lukas Laube analysiert die gegnerischen Torhüter genau. «Ich schaue mir zwei Spiele des nächsten Gegners an und beobachte wie sich der Goalie bewegt. Ob er mehr mit den Händen oder viel mit den Beinen arbeitet. Ob er auf der Linie bleibt oder entgegenspringt», erzählt Laube.machte ich das zuvor nicht.» Zudem profitiert er von den Tipps von Maric. «Es ist genial, einen solchen Mitspieler zu haben.

«Es ist eine Herausforderung, sich mit einem selber auseinanderzusetzen, da du tief in dich gehen musst», sagt Laube. Eines der Themen war auch das Abschalten. Er hat Techniken erarbeitet, die ihm dabei helfen, herunterzufahren, egal ob ein Spiel gut oder schlecht gelaufen ist. «Der Kopf ist das A und O.»Und seine Schwäche? «Ich bin auf und neben dem Feld ungeduldig. Ich hasse es, wenn ich warten muss oder etwas nicht geht, wie es sollte.

Einen der drei Siege holte Stuttgart gegen das Topteam Flensburg-Handewitt (4./34:31). Das unterstreicht, was für Laube und Co. an einem guten Tag möglich ist.

