Luganos Walker hat genug

Im Alter von 37 Jahren hängt Julian Walker die Schlittschuhe an den Nagel. In den letzten zwei Saisons kam der Defensivcenter wegen Verletzungsproblemen nur noch auf insgesamt 27 Spiele in der National League. Walker absolvierte mit der Schweizer Nationalmannschaft 90 Länderspiele (11 Tore) und gehörte der Mannschaft an, die 2013 an der WM in Stockholm die Silbermedaille gewann.

In der höchsten Schweizer Liga stand Walker für Bern, Basel, Ambri, Genf sowie in den letzten 11 Saisons für Lugano in 930 Partien (112 Tore) im Einsatz. Zu einem Schweizer Meistertitel reichte es Walker nie. 2016 und 2018 verlor er mit den «Bianconeri» im Playoff-Final

srfsport / 🏆 10. in CH

