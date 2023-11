Torhüter Joren van Pottelberghe wechselt innerhalb der National League auf die kommende Saison hin den Arbeitgeber. Der derzeit beim EHC Biel tätige Schweizer Internationale spielt in den kommenden 3 Jahren für den HC Ambri-Piotta. Der 26-jährige Van Pottelberghe, der beim EV Zug die Nachwuchsstufen durchlaufen und danach seine sportliche Entwicklung in Schweden bei Linköping vorangetrieben hat, hatte sich nach seiner Rückkehr in die Schweiz dem HC Davos angeschlossen.

