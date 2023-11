Luftschlag im Gazastreifen: Was wir über den Angriff auf das Flüchtlinglager Jabaliya wissen

Die israelische Armee bekannte sich dazu, in der Region Luftschläge ausgeführt zu haben und gab an, eine militärische Basis der Hamas, die in derselben Region wie das Flüchtlingscamp liegt, beschossen zu haben. Ziel des Luftschlags sei ein hochrangiger Vertreter der Hamas gewesen. Ibrahim Biari habe unter anderem bei den terroristischen Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober eine wichtige Rolle gespielt.

Auf zivile Opfer des Angriffs auf das Camp angesprochen, sagte ein Sprecher der israelischen Armee dem Sender CNN: «Das ist die Tragödie des Krieges.» Der gesuchte Terrorist Biari habe sich wie für die Hamas üblich zwischen Zivilisten versteckt. Die israelische Armee wiederholte ihren Aufruf an die Bewohner des Gazastreifens, in den Süden zu fliehen.

Israel sagte, die grosse Verwüstung sei auch auf Tunnel der Hamas zurückzuführen, die unterhalb der Häuser entlang gelaufen seien. Der Zusammenbruch dieser Strukturen habe Häuser kollabieren lassen. Zwar ist nicht öffentlich bekannt, wo genau die Hamas überall Tunnel hat – die Existenz eines weitverzweigten Tunnelnetzes unterhalb des Gazastreifens ist jedoch gesichert.

Die Tunnelanlagen im Gazastreifen gelten als zentrales Ziel der israelischen Bodenoffensive, da die Hamas von dort aus ihre Angriffe auf Israel steuert. Zudem wird vermutet, dass sich zumindest einige der etwa 240 von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln dort aufhalten könnten.Foto: Abdul Qader Sabbah (AP)

