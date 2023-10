Lufthansas Boeing 747-8 sollen mit Hybrid-Kabine fliegen

Die Boeing 747-8 von Lufthansa erhalten die neue Allegris-Kabine - allerdings erstmal nur im Unterdeck. Der Einbau führt außerdem zu Gewichtsproblemen beim Flieger.Carsten Spohr bei der Auslieferung der letzten Boeing 747 Anfang des Jahres.Die Boeing 747-8 vom Lufthansa sollen die neue Allegris-Kabine erhalten, welche die deutsche Fluggesellschaft vor etwas mehr als einem Jahr erstmals vorgestellt hat.

Das obere Stockwerk, in dem sich nur Business-Class-Sitze befinden, wird laut dem aktuellen Plan zunächst auch noch nicht modernisiert. Erst zwei Jahre später sollen dann die First Class und das obere Deck ebenfalls umgebaut werden. Auch zum Problem werden könnte aufgrund des speziellen Rumpfes der 747-8 das Gewicht der neuen Sitze.Denn: Die Sitze der neuen Business und First Class sind deutlich schwerer als die bisherigen.

All das würde laut Informationen von aeroTELEGRAPH dazu führen, dass die Kosten für den Umbau der 747-8-Kabinen nachbudgetiert werden müssten. Aufgrund der Anpassungen liegen sie offenbar bereits 1000 Prozent über den veranschlagten Ausgaben und erreichen einen dreistelligen Millionenbetrag. Bei einer Aufsichtsratssitzung soll bald darüber entschieden werden. Lufthansa erklärt auf Anfrage von aeroTELEGRAPH nur, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. headtopics.com

