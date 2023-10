Lufthansa setzt Flüge nach Tel Aviv und Beirut aus

«Aufgrund der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation in Israel und nach intensiver Analyse der Lage hat Lufthansa sich entschieden, ihre regulären Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Donnerstag, 30. November auszusetzen», teilt die deutsche Airline mit. Die regulären Flüge von und nach Beirut werden bis einschließlich 14. November nicht stattfinden.

