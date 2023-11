Lufthansa-Gruppe mit Zuwächsen bei allen Airlines

Das Unternehmen erwirtschaftete im dritten Quartal einen operativen Gewinn (Adjusted Ebit) von 1,5 Milliarden Euro und erreichte damit das zweitbeste Quartalsergebnis in der Geschichte der Gruppe. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres betrug der Zuwachs 31 Prozent (Adjusted Ebit im Vorjahr: 1,1 Milliarden Euro). Die operative Marge stieg im dritten Quartal auf 14,3 Prozent (Vorjahr: 11,8 Prozent).

Alle Passagier-Airlines haben ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. Sie erwirtschafteten ein Adjusted Ebit von 1,4 Milliarden Euro – ein Plus von 91 Prozent zum Vorjahreszeitraum (Vorjahr: 709 Millionen Euro).

Trotz inflationsbedingt steigender Aufwendungen, vor allem in den Bereichen Gebühren, Personal und Technik, lagen die Stückkosten im dritten Quartal 0,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Damit fiel die Entwicklung im Vergleich zum zweiten Quartal deutlich besser aus, gestützt von striktem Kostenmanagement in Verbindung mit der Ausweitung des Flugprogramms. Für die ersten neun Monate lagen die Stückkosten 2,4 Prozent über Vorjahr.

Deutlich mehr Gäste als im vergangenen Jahr entschieden sich im dritten Quartal für einen Flug mit den Airlines der Lufthansa Group. Insgesamt begrüßten die Fluggesellschaften zwischen Juli und September mehr als 38 Millionen Gäste an Bord (Vorjahreszeitraum: 33 Millionen). Die Nachfrage war in allen Verkehrsregionen stark, die Lufthansa Group verzeichnete entsprechend eine weitere Internationalisierung ihrer Kundenbasis.

