Lücke der Fussgängerlängsverbindung in Uerenbohl wird geschlossen

Mit dieser Massnahme wird die Lücke der Fussgängerlängsverbindung in Uerenbohl geschlossen. Alle Bauarbeiten werden unter Verkehr mit einer Lichtsignalregelung ausgeführt. Der Zugang zu den einzelnen Liegenschaften bleibt mit leichten Einschränkungen gewährleistet. Für die Ausführung der gesamten Bauarbeiten wird bei guter Witterung mit einer Bauzeit von Montag, 13. November 2023, bis Mitte Dezember 2023 gerechnet.

Das Tiefbauamt des Kantons Thurgau dankt den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für das Verständnis für die mit den Baumassnahmen verbundenen Unannehmlichkeiten. Die Beachtung der Baustellensignalisationen hilft, Gefahrensituationen zu vermeiden. Unternehmer, Bauleitung und Bauherrschaften werden bemüht sein, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

