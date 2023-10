Lucas Braathen tritt zurück und wechselt möglicherweise zum brasilianischen Skiverband

Lucas Braathen ist erst 23 Jahre alt, trotzdem gab der Norweger noch vor dem Saisonauftakt in Sölden seinen Rücktritt bekannt – spekuliert wird nun, ob Braathen zum brasilianischen Skiverband wechselt.Das erste Rennwochenende des alpinen Skiwinters bot viel Diskussionsstoff. Am meisten zu reden gab in Sölden der überraschende Rücktritt von Lucas Braathen.

Der 23-jährige Norweger lieferte sich zuletzt einen Streit mit dem norwegischen Ski-Verband. Es ging dabei um die strengen Richtlinien im Sponsoring beim Verband. Viele Skirennfahrer glauben allerdings, dass Braathens Rücktritt nur ein Abschied auf Zeit ist. Spekuliert wird auch über einen Nationenwechsel.Da waren die Unsicherheiten rund um das Fluorverbot mit dem ersten positiven Fall und der Disqualifikation von Ragnhild Mowinckel am Samstag. Da waren Klimakleber der «Letzten Generation», die am Sonntag den Verkehr Richtung Ziel zeitweise zum Erliegen gebracht haben.

Da war auch die Rennabsage wegen zu starkem Wind, mit der die Jubiläumsausgabe des Weltcup-Auftakts auf dem Rettenbachgletscher beschlossen wurde. Alles brisante Themen. Doch über nichts wurde in Sölden so heiss debattiert, wie über den Knall, der am Freitagmorgen für ein grosses Echo weit übers Ötztal hinaus sorgte.Verantwortlich dafür war der Norweger Lucas Braathen. headtopics.com

Loïc Meillard pflichtet seinem Teamkollegen bei: «Er hat einen ganz anderen Charakter als die meisten Skifahrer. Das Wichtigste ist, dass er zufrieden ist mit seinem Entscheid und er sich erleichtert fühlt.»

Genau dies scheint der Fall zu sein. Braathen fehlte das Freiheitsgefühl. Einerseits musste er als Profisportler seinem Job alles unterordnen. Andererseits waren es die Einschränkungen seitens norwegischem Skiverband (NSF), die ihn einengten. Er ist nicht der einzige und längst nicht der erste Athlet, der sich aufgrund der strengen Richtlinien im Sponsoring mit dem Verband anlegte. headtopics.com

Lucas Braathen, der Exzentriker mit sensibler Seite

