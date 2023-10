Lucas Braathen tritt überraschend vom Skisport zurück

Es ist ein Beben, das den Skisport erschüttert. Und das noch vor den ersten Weltcuprennen des Winters.

Seit diesem Freitagmorgen muss es wohl heissen: Sie stand ihm offen. Braathen spricht im Raum mit dunkler Holztäfelung nicht über seine Ziele in dieser Saison. Nein, er gibt seinen Rücktritt bekannt. In bester Form. Als Überflieger des Vorjahres. Aus dem Nichts.

Mit in die Entscheidung spielten auch die letzten Wochen, in denen Braathen litt. Ende September hatte er für eine schwedische Kleidermarke geworben, die nicht zu den offiziellen Ausrüstern des norwegischen Verbandes gehört. Es entstand grosser Wirbel, der Verband drohte mit einer Geldstrafe.Es ist eine Aktion, die gerade in dem Land als grosser Affront gesehen wird, in dem Gleichheit für alle so wichtig ist, das kaum Ausbrüche erlaubt oder verzeiht. headtopics.com

Auch die Langläufer Johannes Kläbo und Petter Northug befanden sich schon im Clinch mit dem Verband. Braathen sagt: «Ich lebe nach dem Motto, dass ich immer das tun sollte, was mich am glücklichsten macht. Das System, das wir heute haben, ist meiner Meinung nach rechtswidrig.» Er sagt aber auch, er gebe «nicht aus Protest auf, weil ich rachsüchtig oder verbittert bin».

Braathen fiel eher dadurch auf, dass er sich auch für die Teamkollegen stark machte, ihm war das Kollektiv wichtig, er genoss die Zusammenarbeit und das Leben mit Gleichgesinnten – im Gegensatz etwa zu Kristoffersen, der mit einem Privatteam einen eigenen Weg beschreitet. In besagtem Interview sagte Braathen: «Wir sind füreinander da, keiner ist wichtiger als der andere und jeder bedeutet gleich viel. headtopics.com

