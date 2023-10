Lucas Braathen: «Ich habe mir in die Hosen gepinkelt, das war peinlich»Die Karriere von Ski-Youngster Lucas Braathen ist zu Ende. Der Norweger verkündet am Freitagmorgen seinen Rücktritt. Einen Tag zuvor erschien er noch in bester Stimmung im Interview bei blue News.Am Freitagmorgen schockt Lucas Braathen in Sölden die Ski-Welt. Zwei Tage vor dem Saisonstart verkündet der Norweger seinen sofortigen Rücktritt.

Noch am Donnerstag zeigte sich Braathen im Interview bei blue News extrem relaxt – und liess sich nichts anmerken. Der Norweger verriet, bei welcher Situation er sich in die Hosen pinkelte, welches seine Vorbilder als Kind waren und was auf seinem Handy-Hintergrundbild zu sehen ist. Nur bei einer Frage lässt sich der Norweger nicht komplett aus der Reserve locken.Lucas Braathen schockt die Ski-Welt am Freitagmorgen. Der 23-jährige Norweger verkündet völlig überraschend seinen sofortigen Rücktritt.

Braathen verrät im Video, bei welcher Situation er sich in die Hosen machte, welches seine Vorbilder als Kind waren und was auf seinem Handy-Hintergrundbild zu sehen ist. Nur bei einer Frage lässt sich der Norweger nicht komplett aus der Reserve locken: Die bekanntesten Handy-Nummern, die er hat, sind von den Ski-Lgenden Benni Raich und Aksel Svindal – aber auch von einem Model, dessen Name Braathen aber für sich behält. headtopics.com

Weiterlesen:

bluenews_de »

Lucas Braathen beendet überraschend seine SkikarriereDer 23-jährige Lucas Braathen hat am Freitagmittag seine Karriere beendet. Die Entscheidung kam für Fans, Teamkollegen und Konkurrenten überraschend. Braathen informierte sein Team persönlich, den Verband jedoch nur per SMS. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Skirennläufer Lucas Braathen tritt mit 23 Jahren zurückDer norwegische Skirennläufer Lucas Braathen gibt im Alter von nur 23 Jahren seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Braathen hatte im letzten Winter trotz einer Blinddarmoperation die kleine Kristallkugel als bester Slalomfahrer gewonnen. Er begründet seinen Rücktritt mit der fehlenden Freiheit und dem Verzicht auf andere Aspekte seines Lebens. In der Fußballwelt kehrt Manuel Neuer nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause zum FC Bayern München zurück. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Slalomspezialist Lucas Braathen beendet KarriereDer aufstrebende Youngster Lucas Braathen beendet seine Karriere als Slalomspezialist aufgrund eines Streits mit dem norwegischen Verband um Persönlichkeits- und Vermarktungsrechte. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Ski-Superstar Lucas Braathen tritt zurückDer erst 23-jährige norwegische Ski-Superstar Lucas Braathen tritt per sofort zurück. Grund dafür ist ein Streit mit dem norwegischen Ski-Verband. Braathen spricht von einer «extrem respektlosen Behandlung». Letzte Saison holte sich der 23-Jährige die kleine Kristallkugel im Slalom-Weltcup. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Skistar Lucas Braathen tritt überraschend zurückDer 23-jährige Norweger Lucas Braathen hat überraschend seinen Rücktritt vom Ski-Weltcup bekannt gegeben. Er fühlte sich von seinem Verband respektlos behandelt und kritisierte das aktuelle System als rechtswidrig. Weiterlesen ⮕

Goldman-Stratege Rubner: «Ich bin so pessimistisch, dass ich eigentlich bullish bin»Scott Rubner, Stratege von Goldman Sachs, ist zuversichtlich mit Blick auf die Weihnachtsrally. Unterstützung könnte von den Leerverkäufern kommen. Weiterlesen ⮕