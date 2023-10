Lucas Braathen beendet überraschend seine Skikarriere

Am Freitagmittag hat Lucas Braathen die Ski-Welt geschockt. Der 23-Jährige, der zu den Stars gehörte und dem noch eine grosse Zukunft vorausgesagt wurde, beendete aus dem Nichts seine Karriere. Nicht nur viele Fans, auch seine Teamkollegen und Konkurrenten erwischte er mit dieser überraschenden Ankündigung auf dem falschen Fuss.

Passend zum Thema «Es war schmerzhaft, aber auch wunderschön», erzählte Braathen an der Medienkonferenz über den Moment, als er den Entscheid seinen Teamkollegen mitteilte. «Ich sagte ihnen am Donnerstagabend dasselbe, was ich heute euch sage. Sie verstehen und kennen mich und haben mich deshalb nur unterstützt.»

Nur eine SMS an den VerbandWeniger elegant löste er die Sache mit dem Informieren des Verbands. Braathens Vater sagte an der Medienkonferenz, dass er versucht habe, den sportlichen Leiter kurz vorher zu erreichen. Weil dies nicht möglich gewesen sei, habe er Claus Johan Ryste eine SMS mit der unverhofften Nachricht geschickt. headtopics.com

Dies bestätigte Ryste in einer Verbandsmedienmitteilung, die man später verschickte. «Ich wurde kurz vor Beginn der Pressekonferenz über Lucas' Entscheidung informiert, die für mich und die anderen Mitglieder des Betreuungsteams völlig überraschend kam», wurde er zitiert.

Neureuther will sich mit ihm vermählenAuf Instagram postete Braathen lediglich ein kurzes Video mit dem Wort «Danke». Darunter gab es viele Reaktionen, auch aus dem Skizirkus. Der Schweizer Loïc Meillard kommentierte ein trauriges Emoji sowie ein Herz. headtopics.com

Auch der Franzose Johan Clarey, der seine Karriere im Frühling beendet hatte, schrieb: «Das kannst du nicht machen! Menschen wie du sind so wichtig für unseren Sport, ich hoffe, das ist nicht definitiv. Das System muss sich ändern, aber das ist ein grosser Verlust.»

Weiterlesen:

srfnews »

Überraschender Rücktritt: Lukas Braathen beendet seine SkikarriereDer norwegische Skirennfahrer Lukas Braathen hat überraschend sein Karriereende verkündet. Grund dafür ist ein Streit mit dem norwegischen Skiverband über Vermarktungsrechte. Braathen fühlt sich nun zum ersten Mal seit langer Zeit glücklich und frei. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Slalomspezialist Lucas Braathen beendet KarriereDer aufstrebende Youngster Lucas Braathen beendet seine Karriere als Slalomspezialist aufgrund eines Streits mit dem norwegischen Verband um Persönlichkeits- und Vermarktungsrechte. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Ski-Superstar Lucas Braathen tritt zurückDer erst 23-jährige norwegische Ski-Superstar Lucas Braathen tritt per sofort zurück. Grund dafür ist ein Streit mit dem norwegischen Ski-Verband. Braathen spricht von einer «extrem respektlosen Behandlung». Letzte Saison holte sich der 23-Jährige die kleine Kristallkugel im Slalom-Weltcup. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Skistar Lucas Braathen tritt überraschend zurückDer 23-jährige Norweger Lucas Braathen hat überraschend seinen Rücktritt vom Ski-Weltcup bekannt gegeben. Er fühlte sich von seinem Verband respektlos behandelt und kritisierte das aktuelle System als rechtswidrig. Weiterlesen ⮕

Norwegischer Skirennläufer Lucas Braathen tritt mit 23 Jahren zurückDer norwegische Skirennläufer Lucas Braathen gibt im Alter von nur 23 Jahren seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Braathen hatte im letzten Winter trotz einer Blinddarmoperation die kleine Kristallkugel als bester Slalomfahrer gewonnen. Er begründet seinen Rücktritt mit der fehlenden Freiheit und dem Verzicht auf andere Aspekte seines Lebens. In der Fußballwelt kehrt Manuel Neuer nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause zum FC Bayern München zurück. Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕