Luca und Christina Hänni zu Gast bei RTL

Luca und Christina Hänni waren heute, Mittwoch, 3. April, bei RTL in zwei Sendungen zu Gast, um über ihren neuen Podcast, ihr erstes gemeinsames Baby und die neuen Pläne zu sprechen. Das Schweizer Paar musste das RTL-Gebäude vorzeitig verlassen. Die RTL-Zentrale in Köln wurde wegen einer Weltkriegsbombe evakuiert. Voller Freude plaudern Luca (29) und Christina Hänni (34) bei RTL über ihren neuen Podcast («Don't worry be Hänni») und die Vorfreude auf die baldige Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys. Luca und Christina strahlen um die Wette, dazwischen wird ihre Liebesgeschichte im Rückblick eingeblendet

