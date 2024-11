Luca und Christina Hänni pausieren ihren Podcast «Don't worry, be Hänni»

Luca und Christina Hänni setzen ihren Podcast «Don't worry, be Hänni» für zwei Wochen aus, da beide beruflich stark eingespannt.Luca und Christina Hänni überraschen ihre Zuhörer mit der Ankündigung einer Pause ihres Podcast s. Die beiden erklären die Gründe für diese Entscheidung und geben einen Ausblick auf ihre kommenden Projekte.

Nach drei ausgesetzten Folgen planen die Hännis, im Dezember mit neuer Energie und vielen Themen zurückzukehren, während Christina parallel in der RTL-Show «Eltons 12» auftritt.In ihrem Podcast «Don't worry, be Hänni» plauderten Popstar Luca Hänni und Ehefrau Christina frisch und frei Schnauze über ihr Leben. Mal ging es um ihr Familienalltag mit ihrem Baby, mal um die Karriere der beiden.

In dieser kurzen Episode verkünden Luca und Christina, dass sie eine Pause einlegen müssen. Luca erklärt, dass er gerade von beruflichen Projekten in München und Köln zurückgekehrt ist, während Christina sich in Thun um ihre Tochter kümmerte.Die kommenden Wochen sind für das Paar beruflich stark ausgelastet, weshalb sie sich entschieden haben, den Podcast für zwei Wochen auszusetzen.

Luca verabschiedet sich mit den Worten, dass er ein schlechtes Gewissen habe, aber nun Wäsche waschen müsse.

