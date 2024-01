Luca und Christina Hänni erwarten Nachwuchs. Das Paar verkündete die frohe Botschaft auf Instagram. Auf den Fotos sieht man das glückliche Paar auf einem Sofa, während Christina ihren Babybauch zeigt und Luca liebevoll seine Hand darauf legt. Weitere Details zum Geschlecht und Geburtstermin sind noch nicht bekannt.





20min » / 🏆 50. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vulkanausbruch auf Island: Behörden evakuieren Ort GrindavikWochenlang bebte auf Island die Erde. Experten hatten schon eine Weile davor gewarnt, dass die Erdbeben Vorboten eines Vulkanausbruchs sein könnten. Am späten Montagabend war es dann so weit: Vulkanologe Luca Caricchi betont im Interview mit dieser Redaktion die Vorgeschichte: «Dies ist der vierte Ausbruch in diesem Gebiet seit 2021, nachdem es 800 Jahre lang keine vulkanische Aktivität gegeben hat.» Die Behörden hatten bereits nach der Erdbebenserie den Notstand ausgerufen und den 4000-Einwohner-Ort Grindavik evakuieren lassen. Nach dem Ausbruch wurden alle Straßen rund um Grindavik gesperrt. Sie werden Polizeiangaben zufolge auch in den kommenden Tagen gesperrt bleiben. Für die Bevölkerung besteht aber keine Gefahr. Auch am internationalen Flughafen Keflavik gibt es zurzeit keinerlei Behinderungen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

So sieht die neue Brandschutz-Kleidung der Aargauer Feuerwehren ausDie Aargauische Gebäudeversicherung bietet den Aargauer Feuerwehren ab 2025 ein Mietmodell an, damit sie ihre Brandschutzkleidung nicht mehr selber kaufen und unterhalten müssen.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

So sieht die diesjährige Schneekrippe auf dem Gallusplatz ausAb 9 Uhr haben fünf Freiwillige am Freitag die Schneekrippe auf dem Gallusplatz erstellt. Um zirka 16.15 Uhr war ihr Werk vollbracht, die gemäss «Bauleiter» Eugen Brunner schätzungsweise 30 Tonnen Schnee in Form gebracht. Das «Baumaterial» wurde auch heuer wieder aus dem Eissportzentrum Lerchenfeld in die Innenstadt geliefert. Im Zentrum der St.Galler Schneekrippe stehen immer Maria, Josef und das Jesuskind. Beim Umfeld «der heiligen Familie» lassen die Ersteller der Krippe ihrer Fantasie aber jeweils freien Lauf

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Cremo-CEO zieht nach 100 Tagen Bilanz: «Finanzielle Lage sehr angespannt»Der neue CEO Ralph Perroud stellt fest, dass die finanzielle Lage nach mehreren aufeinanderfolgenden, negativen Jahresergebnissen «sehr angespannt» sei. Er sieht viel Verbesserungspotenzial, zeigt sich aber zuversichtlich.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Goldpreis: Paradigmenwechsel erwartetChristian Brenner ortet einen Paradigmenwechsel. Gold werde als Hard-Asset wie Bargeld immer häufiger als Backup an Bord genommen, um sich auch gegen IT-Ausfälle oder Cyber-Kriminalität zu schützen, sagt der Präsident und Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Philoro Schweiz. Im kommenden Jahr sieht er den Unzenpreis auf neue Rekordhochs steigen.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Migros Bank begrüßt Rückkehr von Coop ins FinanzgeschäftDer Chef der Migros Bank, Manuel Kunzelmann, begrüßt die Rückkehr von Coop ins Finanzgeschäft und sieht dies als Wertversprechen. Er betont die Bedeutung von Konkurrenz und wie es die Position der Migros Bank attraktiver macht.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »