Luca Hänni und seine Frau wegen Erkältung seit eineinhalb Wochen nicht mehr geküsst

Luca Hänni und seine Frau Christina haben sich wegen einer Erkältung seit eineinhalb Wochen nicht mehr geküsst. Christina und Luca Hänni haben sich seit eineinhalb Wochen nicht mehr geküsst. Der Grund: Luca ist stark erkältet und Christina will sich nicht anstecken, wie die beiden auf ihrem gemeinsamen Podcast sagten. Grund ist eine eine Mandelentzündung bei Luca. Zuerst hatte blick.ch am Samstag darüber berichtet.

Er wisse nicht, ob das eine Mandelentzündung gewesen sei, sagte Luca in der Sendung. «Meine Mandeln sahen aus wie Stracciatella-Eis» und sie hätten gebrannt. Deswegen seien die Hännis momentan kussfrei, sagte Christina. Bis jetzt habe es geklappt, sie sei gesund geblieben. Und er wolle die Gesundheit ja auch nicht gefährden, sagte Luca. «Aber nicht, dass mir das so bleibt, Frau Hänni

Luca Hänni Christina Hänni Erkältung Mandelentzündung Kussverbot

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bluenews_de / 🏆 20. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Luca Hänni: Mit dieser Promi-Dame würde er seine Christina betrügenWas für eine Frage! Christina will von Luca Hänni wissen, mit welcher Frau er sie betrügen würde, wenn er dürfte ...

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Wegen Bombenentschärfung: Luca Hänni muss Fernsehstudio verlassenDas RTL-Studio in Köln musste am Mittwoch evakuiert werden. Der Grund: Eine alte Fliegerbombe. Auch Luca Hänni und seine schwangere Frau Christina Hänni waren betroffen. Das Paar befand sich in der Zentrale des Fernsehsenders RTL für Aufnahmen der Magazinsendung «Punkt 12».

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Christina und Luca Hänni wollen nicht alles preisgebenChristina und Luca Hänni verrieten, warum sie Details rund um ihre Schwangerschaft für sich behalten wollen. Das Paar meint: «Wir haben unsere Gründe.»

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Luca Hänni: Brüste und Eifersucht – er gibt sich so privat wie nieVon Busen-Blitzer bis Eifersucht: In der ersten Folge ihres neuen Podcasts packen Luca Hänni und Ehefrau Christina grosszügig über ihr Beziehungsleben aus.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Luca Hänni: Gattin Christina packt über Verhütung ausLuca Hänni und seine Frau Christina werden im Sommer Eltern. Bis dahin verrät die Tänzerin immer wieder Baby-Updates auf ihrem Instagram-Kanal.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Luca Hänni: Darum ist es um Gattin Christina still gewordenChristina und Luca Hänni erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Doch die Tänzerin hat sich zuletzt zurückgezogen. Nun erklärt sie, warum.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »