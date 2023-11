Luca Hänni sorgt mit Nippel-Kostüm für Lacher – «kaum ist Frau weg»

In dieser Verkleidung huscht Hänni über die Terrasse seines Anwesens und guckt durch die gläserne Tür hinein. «Süsses oder Saures», sagt er mit verzerrter Stimme.Bei den Fans sorgt der schräge Auftritt für Lacher. Denn: Erst kürzlich hat Hännis Gattin Christina das gemeinsame Liebesnest verlassen. Für ihre Arbeit bei«Kaum ist Christina aus dem Haus, machst du Unsinn», lacht ein Fan.

Für ihren Liebsten ist Christina Hänni von Deutschland in die Schweiz ausgewandert. Die deutsche Profitänzerin erklärte kürzlich, dass ihr Deutschland nicht sonderlich fehle. Sie vermisse in der Schweiz lediglich ihre Familie.

Ihre frühere Heimat Köln (D) sei ja bloss fünf Zugstunden von Bern entfernt, gibt die 33-Jährige zu bedenken. «Manche deutsche Städte liegen weiter auseinander.», wie viele denken. «Es hört sich schlimmer an, weil es ein anderes Land ist. Aber wäre ich nach Hamburg, Berlin oder München gezogen, wäre es fast gleichbedeutend», so Hänni und fügt dann augenzwinkernd hinzu: «Bis auf den Papierkram.

