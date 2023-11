Lonza wird keine GLP-1-Wirkstoffe abfüllen

Der Pharmaauftragsfertiger werde keine GLP-1-Wirkstoffe abfüllen, sagt Interims-CEO Albert Baehny. Vor einem Monat hatte er das noch in Aussicht gestellt. Der Verwaltungsratspräsident von Lonza, Albert Baehny, schliesst nun aus, Lonzas Kapazitäten zum Abfüllen von Spritzen gegen Fettleibigkeit zu nutzen. Dies stellt eine Kehrtwende zu Äusserungen am Investorentag vor einem Monat dar.

Dort hatte er gesagt, Lonza werde dank ihrer wachsenden Kapazität zur Abfüllung und zur Endbearbeitung von Wirkstoffen am Markt für Adipositastherapien teilnehmen. Die Pharmaindustrie werde die neuen Kapazitäten zwar absorbieren, aber «das betrifft nicht GLP-1», sagte Baehny in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Er hat nach dem überraschenden Abgang von CEO Pierre-Alain Ruffieux im September auch die Rolle des Interims-CEO übernommen

:

CASHCH: Lonza-Konzernchef sieht Trend zur Ausser-Haus-Fertigung von MedikamentenDer Lonza -Konzernchef Albert Baehny sieht den Trend zur Ausser-Haus-Fertigung von Medikamenten ungebrochen. Sorgen wegen möglicher Überkapazitäten hält Konzernchef Albert Baehny für unbegründet und befürchtet sogar Kapazitätsengpässe.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

HANFMAGAZİN: Der Entourage Effekt: Cannabis-Wirkung auf mehr als nur THC zurückzuführenEine aktuelle Untersuchung zeigt, dass die berühmten Effekte von Cannabis auf den sogenannten Entourage Effekt zurückzuführen sein könnten. Dieser Effekt beschreibt das Wechselspiel von Tetrahydrocannabinol (THC) mit anderen Cannabinoiden. Die Studie untersucht die verschiedenen Wirkstoffe in Cannabis genauer.

Herkunft: hanfmagazin | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Corona im Kanton Bern: Steigende Zahlen, aber keine ÜberlastungDas Coronavirus feiert gerade ein Comeback, auch in Bern steigen die Zahlen. Warum das trotzdem kein Anlass zur Sorge ist.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

SRFNEWS: Tom Segev kritisiert israelische Regierung und fordert Waffenstillstand in GazaDer bekannte israelische Historiker, Tom Segev, kritisiert die israelische Regierung. Zudem fordert er einen Waffenstillstand in Gaza. Grosse Hoffnung auf baldigen Frieden hat er dabei nicht, wie im Gespräch mit ihm klar wird.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SWİSSİNFO_DE: Russische Lancet-Drohnen bereiten der Ukraine KopfzerbrechenDie von der russischen Armee zuhauf eingesetzten Lancet-Drohnen bereiten der Ukraine Kopfzerbrechen. Die sehr effektiven Flugwaffen sind auch mit Computer-Chips aus der Schweiz ausgestattet. Würde Russland geschwächt, wenn es keine solchen Teile mehr erhalten würde? Einschätzungen des russischen Militärexperten Walerij Schyrjajew.

Herkunft: swissinfo_de | Weiterlesen »

WELTWOCHE: Schon wieder eine Führung verspielt, schon wieder gezittert: Die Schweizer Fussball-Nati erinnert beim 1:1 gegen Israel an eine grosse BaustelleEs ist vermutlich die leichteste Gruppe, seit in Qualifikations-Kampagnen um die Teilnahme an Endrunden von Fussball-Meisterschaften gespielt wird: Israel, Belarus, Rumänien und Kosovo sind wahrlich keine Fussball-Riesen. Der Weg für die Schweiz an die Euro 2024 in Deutschland ist eigentlich eine Autobahn ohne Geschwindigkeitsbeschränkung.

Herkunft: Weltwoche | Weiterlesen »