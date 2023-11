Lonza-Konzernchef sieht Trend zur Ausser-Haus-Fertigung von Medikamenten

Der Lonza-Konzernchef Albert Baehny sieht den Trend zur Ausser-Haus-Fertigung von Medikamenten ungebrochen. Sorgen wegen möglicher Überkapazitäten hält Konzernchef Albert Baehny für unbegründet und befürchtet sogar Kapazitätsengpässe. Bei einer wirksamen neuen Arznei gegen Alzheimer etwa drohe Knappheit.

«Wenn sich Alzheimer-Therapien zu einem Blockbuster entwickeln, werden die Kapazitäten auf dem Markt noch knapper,» sagte Baehny in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. «Die Pharmafirmen werden sich zwischen gewissen Therapien entscheiden müssen. Die verfügbaren Kapazitäten auf dem Markt werden den Bedarf nicht decken können.» Nach Ansicht von Baehny wird der Bedarf an zukünftigen Produktionsmitteln für die Arzneimittelherstellung unterschätzt. Die Menschen würden älter und es gebe immer mehr innovative und komplexe Arzneien. In Produktionsanlagen investiert werde aber vor allem von Auftragsentwicklern und -Herstellern, sogenannten Contract Development and Manufacturing Organizations (CDMO

BAZONLİNE: Mehr Jobs beim Kanton?: Grosse Sorge wegen Baselbieter StaatswachstumBaselland plant, auf den Verwaltungen weitere Stellen zu schaffen. Die FDP ist skeptisch, die SP widerspricht.

SWİSSITMAGAZİNE: Beschwerde gegen EU-Kommission wegen unerlaubtem Micro-TargetingDie EU-Kommission sieht sich einer Beschwerde von Noyb gegenüber. So soll die EU-Kommission unerlaubterweise Micro-Targeting für die Bewerbung der Chatkontrolle angewendet haben.

20MİN: Rotkreuz ZG: Wegen einer Spinne verlor Elias seinen Führerausweis und den JobEigentlich wollte Elias nur nach Hause, als ihm eine Spinne den Feierabend vermieste – und ihm einen Strafregistereintrag und eine Kündigung bescherte.

WOCHENZEİTUNG: Regierungsbildung in Spanien umstritten wegen angekündigter Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsaktivist:innenSelten war eine Regierungsbildung in Spanien so umstritten. Grund dafür ist eine angekündigte Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsaktivist:innen. Seit Tagen randalieren Rechtsextreme vor den Büros der regierenden Sozialdemokratie (PSOE), am Wochenende gingen 100 000 Menschen auf die Strasse, und die rechte Tageszeitung «ABC» titelte: «Sánchez verabschiedet sich von der Transición» – also vom Staatspakt, der 1978 auf die Franco-Diktatur folgte. Besonders brisant sind die Statements aus dem Staatsapparat. Alle Polizeigewerkschaften haben sich gegen Ministerpräsident Pedro Sánchez ausgesprochen, und die rechte Mehrheit im Generalrat der rechtsprechenden Gewalt (CGPJ), dem obersten Justizgremium, erklärte die Amnestie kurzerhand für verfassungswidrig – obwohl der Text des Gesetzesvorhabens noch gar nicht bekannt ist. Ganz offenkundig geht es der Rechten weder um Demokratie noch um Rechtsstaatlichkeit

SRFNEWS: Erdogan in Berlin: Spannungen wegen Unterstützung für HamasDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird in Berlin erwartet und trifft auf Empörung wegen seiner Unterstützung für die Hamas im Nahost-Konflikt.

