Logitech-Gründer Daniel Borel fordert Abwahl von VR-Präsidentin

Das Daniel Borel Innovation Center auf dem Gelände der EPFL in Lausanne ist der weltweite Hauptsitz und ein wichtiges Forschungs- und Entwicklungscenter von Logitech. Gewidmet ist es dem Firmengründer: «Wir haben die einmalige Chance, die Leistungen unseres Mitbegründers Daniel Borel zu ehren und anzuerkennen», so der damalige Europa-Chef Junien Labrousse bei der feierlichen Eröffnung 2010.

«Wesentliche Störungen» Dabei kann Becker auf eine illustre Karriere zurückblicken: Nach dem MBA an der Edeluniversität Stanford begann die gebürtige Amerikanerin mit englischem und italienischem Pass bei McKinsey, wurde schnell zum Partner gewählt, kümmerte sich erst in den USA um das Konsumgütergeschäft, später in London um die Rekrutierung und Förderung interner Talente. Über 14 Jahre arbeitete sie bei der Beratungsfirma.

