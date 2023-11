Liverpool: Eltern von Luis Díaz in Kolumbien entführt

Díaz' Mutter Cilenis Marulanda wurde von der Polizei in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes gerettet. Kolumbianischen Medienberichten zufolge befanden sich die Eltern des 26 Jahre alten Linksaussen an einer Tankstelle in Barrancas, als sie von bewaffneten Männern auf Motorrädern angesprochen wurden. Sie sollen anschliessend in einem Fahrzeug weggebracht worden sein.

:

20MİN: Kolumbien: Die Eltern von Liverpool-Star Luis Díaz wurden entführtFussballprofi Luis Díaz vom FC Liverpool bangt um seine Eltern. Während die Mutter nach einer Entführung gerettet werden konnte, bleibt der Vater in Kolumbien vermisst.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Kolumbien-Reise: 3 besondere Reisetipps für die KaffeeregionFür alle, die es in die Kaffeeregion Kolumbiens zieht: Wir haben die besten Reisetipps für das Valle de Cocora, Salento und Filandia gesammelt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Reisebericht Kolumbien: Ist dieses Land das bessere Costa Rica?Man munkelt, Kolumbien mausere sich zur Trenddestination. Wir waren schon mal da, sind bei 30 Grad durch den Dschungel gewandert, haben Boccia mit Schwarzpulver gespielt, «dame más gasolina» gesungen – und ja, auch wahnsinnig gut gegessen.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Matthew Perry ertrunken: Hier treffen seine Eltern bei Todesort ein«Friends»-Star Matthew Perry wurde auf seinem Anwesen in Los Angeles aufgefunden. Seine Eltern treffen am Todesort ein.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

20MİN: Schweiz: 38 Prozent der Eltern setzt Gewalt in der Erziehung einWie viele Kinder von ihren Eltern geschlagen werden oder andere Arten von Gewalt erfahren, ergab eine neue Umfrage der Universität Freiburg.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Interview übers Zusammenleben: «Die Eltern sind keine Freunde»Worauf kommt es an, wenn junge Erwachsene weiter im Elternhaus wohnen? Der Psychologe und Bindungsforscher Claus Koch gibt Tipps, wie das gelingt.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »