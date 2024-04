Litauer Mykolas Alekna stellt Diskus-Weltrekord auf

Der Litauer Mykolas Alekna hat mit 74,35 Metern einen Diskus - Weltrekord aufgestellt und damit die fast 38 Jahre alte Bestmarke von Jürgen Schult überboten. Der Deutsche hatte am 6. Juni 1986 in Neubrandenburg die Scheibe auf 74,08 Meter geschleudert, seine Marke war zuletzt der älteste Herren- Weltrekord in der Leichtathletik .

Europameister Alekna gelang am Sonntag in Ramona im US-Bundesstaat Oklahoma bei perfekten Bedingungen eine fabelhafte Serie von Würfen über jeweils mehr als 70 Meter. Im 5. Versuch schaffte der in Kalifornien studierende Alekna den Rekord. Vater zweimal OlympiasiegerNach Angaben des Leichtathletik-Weltverbandes wurden zunächst 74,41 Meter gemessen, die Weite wurde dann um 6 Zentimeter nach unten korrigiert und muss auch noch offiziell als Rekord anerkannt werden.

Der 21 Jahre alte Alekna, WM-Zweiter von 2022 und WM-Dritter von 2023, ist der Sohn von Virgilijus Alekna, der 2000 und 2004 Olympiasieger war und auch zwei WM-Titel gewann. Seine Bestleistung waren 73,88 Meter.

Litauen Mykolas Alekna Diskus Weltrekord Jürgen Schult Leichtathletik

