Lisa Mazzone wird voraussichtlich zur Präsidentin der Grünen Schweiz gewählt

Die frühere Genfer Ständerätin Lisa Mazzone wird am Samstag voraussichtlich zur Präsidentin der Grünen Schweiz gewählt. Trotz der Baisse bei Umweltthemen sieht sie ihre Partei nicht auf Oppositionskurs. “Es gibt in der Schweiz nicht Regierung oder Opposition, diese binäre Sicht ist falsch”, sagte Mazzone in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der “Neuen Zürcher Zeitung”. Ihre Partei müsse alle politischen Instrumente nutzen, auch Volksinitiativen und Referenden.

“Wenn man nur wütend ist, erreicht man nichts.” Da Mazzone nicht länger im Parlament vertreten ist, sähe sie sich als Grüne-Präsidentin in der Rolle als “Reisekaiserin” – nach dem Vorbild des deutschen grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Mit Habeck – der zu seiner Zeit als Grüne-Präsident ebenfalls nicht im Parlament sass – habe sie sich in den vergangenen Monaten ausgetauscht. “Es war interessant, zu hören, wie wichtig es für ihn war, mit vielen Menschen ins Gespräch zu komme

swissinfo_de / 🏆 9. in CH

