Lippenstift statt Pokémonkarten: Eine neue Leidenschaft in unserem Haus

In unserem Haus geschieht seit einiger Zeit Eigentümliches. Die einst heiss begehrten Pokémonkarten haben Staub angesammelt, die Playmo-Einhörner sehnen sich in ihrer Kiste danach, wieder mal im Rampenlicht zu reiten, und wenn ich mir unsere Bilderbücher anschaue, frage ich mich nur noch, welche davon ich weggeben und welche ich für potenzielle Enkel aufbewahren sollte. Stattdessen ist in unserem Leben etwas Neues aufgetaucht.

Dies geschieht in einer Zeit, in der mir meine eigene Schönheit zwar immer noch wichtig ist, ich aber gerade auch lerne, dass meine 51-jährige Haut und meine Haare dünner, mein Bauch dicker, die Gelenke «gstabiger», meine Energie weniger wird. Dass ich alt werde.Viele Jahre zuvor hatte mich besagte Tochter gefragt, ob ich eigentlich schon zur Zeit der Dinosaurier gelebt hätte.

In vielen Gesellschaft haben die Ältesten das höchste Ansehen, weil es von ihnen am meisten zu lernen gibt und ihr Lebensweg Anerkennung verdient. Bei uns fristen alte Menschen jedoch noch viel zu oft ein isoliertes Dasein im Wartezimmer des Todes, ohne ihre Schätze an die Gesellschaft weitergeben zu können. Da sie mit dem Tempo, den Ansprüchen und den Leistungen der Zeit nicht mehr mithalten können. headtopics.com

«Mama, dein Bauch ist schön weich!», sagte meine Tochter gestern, als sie sich an mich kuschelte. Und ich gebe zu, mein erster Gedanke war: «Ganz schön dicker Bauch, Mama!» Doch dann strich ich über ihr Haar und sagt leise: «Ja das ist er. Schön weich. Er hat schon viel erlebt und Babys in sich getragen.»

Da kuschelte sich meine Tochter noch etwas fester an mich. Wir waren weit weg von Schönheitsidealen und Lippenstiften, einfach nur Mutter und Tochter. Ganz anders. Jung und älter. Und einander – nicht trotz, sondern dank dieser Unterschiede – ganz nah. headtopics.com

Weiterlesen:

tagesanzeiger »

Im Herzen des Emmentals: Zwei Käser, zwei Geschichten, eine gemeinsame LeidenschaftEin Augenschein vor Ort Weiterlesen ⮕

Neues Abwasserreglement: Den Aarauer Grundbesitzern flattern demnächst Verfügungen ins HausDer Einwohnerrat hat ein neues Abwasserreglement beschlossen. Entscheidend ist nun, wie viel versiegelte Fläche ein Grundstück aufweist. Um dies zu berechnen, wurden Drohnenflüge durchgeführt. Weiterlesen ⮕

Leer stehendes Haus wird als Zwischennutzung für minderjährige Asylsuchende genutztDas leer stehende Haus wurde vom Kanton einst aus raumplanerischen Überlegungen gekauft. Als Zwischennutzung werden darin nun unbegleitete minderjährige Asylsuchende untergebracht. Weiterlesen ⮕

Der Traum vom Eigenheim: Selbst Gutverdienende können nur noch in Randregionen ein Haus kaufenSie sind zwischen 30 und 50 Jahre alt, leben zu zweit und verdienen zusammen 150’000 Franken: Ein Haus können sich dennoch die wenigsten leisten. In gewissen Kantonen sind es weniger als fünf Prozent. Weiterlesen ⮕

«Haus Allegra» macht das Rennen im Namenswettbewerb – ehemaliger Zentralbau der St.Josef-Stiftung umgetauftBremgarten: «Haus Allegra» macht das Rennen im Namenswettbewerb – ehemaliger Zentralbau der St.Josef-Stiftung umgetauft Weiterlesen ⮕

In San Francisco: Robin Williams ehemaliges Haus hat GeheimgängeDas historische Anwesen von Robin Williams ist zu Verkaufen: Mit Geheimgängen, beeindruckender Aussicht und einem Stück Hollywood-Geschichte. Weiterlesen ⮕