Limmatrenaturierung hat Vorrang: Schlieremer Schrebergärtner haben vergeblich gehofft

Das wollten die Pächterinnen und Pächter nicht einfach so hinnehmen. Sie setzten sich in den Medien effektvoll zur Wehr und lancierten eine Petition, in der sie den Schlieremer Stadtrat baten, das Revitalisierungsprojekt auf ein «sozial verträgliches Mass» zu reduzieren.

Am Mittwochnachmittag hat der Stadtrat, dessen Präsident der SP-Kantonsrat Markus Bärtschiger ist, seine Haltung dazu publik gemacht: Er hält an dem Projekt fest. Er sei sich bewusst, dass der Verlust der Familiengärten für die Betroffenen schmerzlich sei, schreibt er in einer Medienmitteilung.

Gerade in einer Stadt, die so dynamisch wachse wie Schlieren, habe er sich aber bei der Abwägung zwischen der Nutzung der Gartenareale als privates Interesse und dem zunehmenden Bedarf an Freizeit- und Erholungsflächen als öffentliches Interesse für die Freiraumbedürfnisse aller Einwohnerinnen und Einwohner entschieden.

Im Raum steht etwa, dass in den kommunalen Familiengarten-Arealen nur noch Pächterinnen und Pächter mit Wohnort Schlieren neu aufgenommen werden. Auch regt er, wie bereits in früheren Diskussionen, neue Formen des kollektiven Gärtnerns an.Die Begeisterung des Familiengartenvereins Betschenrohr über dieses Angebot wird sich in Grenzen halten.

Und eine langjährige, bereits etwas ältere Pächterin erklärte, dass sie sich zur Not ans Gartenhäuschen kleben werde, damit es nicht wegkommt.

