Lilihill Group gibt das Airlineprojekt nicht auf

Kärnten zog die Call-Option, mit der das österreichische Bundesland die Anteile des privaten Eigentümers Lilihill Group

zurückkaufen konnte. Und auch die Stadt sagte ja zu diesem Schritt, mit dem der Flughafen Klagenfurt wieder verstaatlicht wurde. Damit wurde das Projekt der Vorbesitzer eigentlich hinfällig, eine eigene Airline aufzubauen, um den Airport an ein weiteres Drehkreuz anzubinden.

Trotzig gab Lilihill Group danach bekannt, das Airlineprojekt nicht aufzugeben. Man werde «mehr Vorlaufzeit in den Start der Regionalfluglinie investieren», hieß es. Man prüfe mehrere Optionen für eineDas Land Kärnten, die Stadt Klagenfurt und Lilihill Group streiten weiterhin um den Flughafen Klagenfurt und die Call-Option. Es laufen Gerichtsverfahren. Dennoch hat die Gruppe Liliair zumindest offiziell nicht aufgegeben. headtopics.com

