Liechtenstein reguliert die Token-Ökonomie und stellt Weichen für MiCAR

Die Schweiz hat sich als krypto-freundliche Jurisdiktion etabliert. Das Fürstentum Liechtenstein ist nachgezogen und hat 2020 mit dem Blockchain -Gesetz die Token-Ökonomie reguliert. Jetzt stellt es die Weichen für die europäische MiCAR neu, was auch für den Schweiz er Krypto-Standort zu neuen Chancen führt. Liechtenstein ist seit 1995 Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraumes .

Auch Innovation und Weiterentwicklung sollen gefördert werden. Die MiCAR wird einen grossen Einfluss auf den europäischen Kryptosektor insgesamt und auch darüber hinaus haben.MiCAR sieht Übergangsvorschriften und Erleichterungen für nach nationalen Gesetzen registrierte Dienstleister vor. Dienstleister, die bis zum 30.12.2024 über eine Registrierung nach dem TVTG verfügen, können von diesen Möglichkeiten profitieren.

Auch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein hat sich mit der Schaffung des «Regulierungslabors» für die Token-Ökonomie geöffnet. Insoweit bietet sich Liechtenstein als passender Standort für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen an, um vom Zugang zum EU- und EWR-Markt zu profitieren.

Schweiz Liechtenstein Krypto Blockchain Micar Token-Ökonomie

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



finews_ch / 🏆 25. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hochkarätige Gäste am 10. Finance Forum LiechtensteinDas Finance Forum Liechtenstein feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Hochkarätige Gäste sind Regierungschef Daniel Risch, Bundesrätin Karin Keller-Sutter, EFG-International-CEO Giorgio Pradelli, Ökonom Peter Bofinger, Führungscoach Wolfgang Jenewein und weitere ...

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Zwei Bücher sind die Schönsten des Jahres 2023Vaduz (ots) - Jedes Jahr wird das schönste Buch aus Liechtenstein ausgezeichnet. Eine Jury bewertet im Rahmen des Wettbewerbs 'Schönste Bücher aus Liechtenstein' die...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Der Stiftungsstandort Liechtenstein für UnternehmerfamilienDas Fürstentum Liechtenstein zählt zu den führenden Stiftungsstandorten. Das Stiftungsrecht gewährt einen grossen Ausgestaltungsspielraum. Diese Vielfalt ist vor allem für Unternehmerfamilien attraktiv.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Regierungsrat Manuel Frick am Liechtenstein-Auftritt an der Leipziger BuchmesseVaduz (ots) - Regierungsrat Manuel Frick eröffnete am 21. März den liechtensteinischen Stand an der Leipziger Buchmesse. Am Eröffnungsabend für die Ehrengäste im Gewandhaus...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Missglückter Aprilscherz löst Polizeieinsatz in Liechtenstein ausIm Fürstentum Liechtenstein hat sich eine Frau einen deftigen Aprilscherz mit ihrer Tochter erlaubt und dadurch Einsätze der Landespolizei und des Rettungsdienstes ausgelöst. Sie hatte der Tochter ein gefälschtes Foto ihrer linken Hand geschickt mit einer grossen Schnittwunde und Blut darauf.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »

Aprilscherz löst Rettungseinsatz in Liechtenstein ausEine Frau in Liechtenstein hat mit einem gefälschten Foto einer Verletzung einen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Tochter alarmierte die Landespolizei, da sie dachte, es handele sich um einen Notfall.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »