Libanesisch essen im Restaurant Babel: Rosa Hummus und ein merkwürdiges Formular

Das Babel gehört zum Hotel Hyatt Regency und liegt im Circle am Flughafen Zürich.

spielt, wird irgendwo auf der Welt per Google Street View ausgesetzt und muss dann seinen Standort erraten. Der Circle am Flughafen Zürich als Ausspuck-Ort wäre eine Herausforderung. Mit Glück liesse sich per Schriftzeichen der Läden auf Zürich schliessen. Doch sonst: maximale Beliebigkeit.

Gewalt bei Polizeieinsatz in Berner RestaurantBei einem Polizeieinsatz im Restaurant Sous le Pont in Bern kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den Einsatzkräften und mehreren Personen. Zwei Polizisten und eine Drittperson wurden verletzt. Die Polizei und die Mediengruppe Reitschule Bern schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Weiterlesen ⮕

Hotel Restaurant Raben in Zofingen sofort geschlossenDas Hotel Restaurant Raben in der Zofinger Altstadt ist per sofort geschlossen. Die Grundeigentümerin Hermann Wüthrich AG hat die Schließung angeordnet. Weiterlesen ⮕

«Ich hatte schon Gäste, die im Restaurant weinten» – Ein Besuch in der Küche von Peter KnoglEr ist einer der besten Köche der Schweiz, gilt als König der Saucen und hat das Basler «Cheval Blanc» in die Topliga befördert. Von neumodischem Zeugs wie Air-Schäumchen hält Peter Knogl wenig – umso mehr von der guten alten Butter. Weiterlesen ⮕

Im Filzbacher Hotel «Kerenzerberg» ist das Restaurant bis Februar geschlossenDas «Hotel Restaurant Kerenzerberg» soll in Filzbach vollumfänglich ins Sportzentrum Kerenzerberg integriert werden. Dafür wird das Restaurant umgestaltet und bleibt bis Mitte Februar geschlossen. Weiterlesen ⮕

Co Chin Chin zügelte vom Kreis 5 her: Das Seefeld kann jetzt auch VietnamesischDas Restaurant hat seinen Ableger von der Langstrasse in den Kreis 8 verlagert. Das gefällt den Gästen, nicht nur weil sie hier den ganzen Tag über bekocht werden. Weiterlesen ⮕

Jüngste afghanische Bürgermeisterin Zarifa Ghafari spricht über ihr Heimatland, Privilegien und FrauenrechteWas veranlasst eine afghanische Frauenrechtlerin dazu, das Luzerner Eigenthal, nahe der Grenze zu Unterwalden zu besuchen? Ein Vortrag im Hotel Restaurant Hammer. Im exklusiven Gespräch erzählt sie vorab, wofür sie kämpft – und was sie sich vom Westen wünscht. Weiterlesen ⮕