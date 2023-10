Leuchtende Pilze: Der Trend der Pilzlampen erobert Tiktok

Der Begriff #mushroomlamp wurde auf Tiktok bereits 79 Millionen Mal aufgerufen: Pilzlampe.Was haben Tiktok und Märchenwälder gemein? Beide fake? Mag sein, aber darauf zielt die Frage nicht ab. Die Antwort lautet: leuchtende Pilze.

Bei den Funghi auf Social Media handelt es sich allerdings um käufliche Objekte – wie könnte es anders sein.Kurz erklärt: Leuchtkörper, die aus der Kombination eines Zylinders und einer Halbkugel so konstruiert sind, dass ihre Form an Pilze erinnert.Der Begriff #mushroomlamp wurde auf Tiktok bereits 79 Millionen Mal aufgerufen. Pilzlampen sind en vogue – und das nicht erst seit heute.

Die «Pinterest Predicts 2023» sagten den Trend für dieses Jahr voraus. Und auch auf der Liste mit hippen Weihnachtsgeschenkideen von «Google Shopping» waren die Pilzleuchten schon 2022 mit dabei. Seinen Ursprung hat der Trend in den 60er- und 70er-Jahren, in denen vor allem Pilzlampen von italienischen und dänischen Designern Bekanntheit erlangten. headtopics.com

Heute sind die Mushroom-Lamps so divers wie ihre Freunde im Wald. Denn wie das so ist bei Stil-Revivals, springen zeitgenössische Designer auf den Trend auf und erschaffen moderne Mutanten der Klassiker.Es gibt die Pilze in kitschigen Pastellfarben für Teenies, im trendy Retrolook für die Sideboards urbaner Hipster und noch immer auch als zeitlose Designklassiker für alle Pilzfreunde über 60 mit dickem Geldbeutel.

Die Pilze spriessen also nicht nur auf Tiktok, sondern auch in den Wohnzimmern von gestandenen Boomern. Für den Fall, dass auch Ihr Zuhause bald dran ist, haben wir im Folgenden einen Pilzführer zusammengestellt: Auf geht die Reise durch das Reich der Funkel-Funghi.Benannt nach einem Blumentopf, mischt sie heute ganz oben unter den Pilzen mit: Die Flowerpot-Leuchte ist eine dänische Designikone der 60er-Jahre und hat auf Tiktok 1,4 Millionen Aufrufe (#flowerpotlamp). headtopics.com

«Ich war der Letzte, der nur ein Tastenhandy hatte» – Wie ticken die Sportstars der Gen Z?Der Skirennfahrer Marco Odermatt und der Leichtathlet Simon Ehammer gehören zu einer neuen Generation von Schweizer Sportstars. Sie erklären, warum es Vorteile hat, wenn man auf dem Land aufwächst. Und sie formulieren ihre Ziele offensiv. Weiterlesen ⮕

Ende der Sommerzeit: Was der Chronotyp mit der Zeitumstellung zu tun hatHallo Winterzeit! In dieser Nacht hat die Schweiz ihre Uhren wieder um eine Stunde zurück gedreht. Bei manchen Menschen bringt das die innere Uhr ganz schön durcheinander. Warum eigentlich? Weiterlesen ⮕

Pilze in der Schweizer Ernährung: Gesunde Vielfalt im TrendPilze sind nicht nur schmackhaft, sondern auch nährstoffreich und könnten in Zukunft vermehrt dazu beitragen, die vielfältigen Ernährungsbedürfnisse der Schweizerinnen und Schweizer zu erfüllen. Weiterlesen ⮕

Sargans SG: Fahrunfähig verunfallt - der Ausweis wurde auf der Stelle abgenommenAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Künstliche Intelligenz ist in der Mitte der Gesellschaft angekommenLaut einer neuen Studie nutzen bereits jede sechste Person in der Schweiz KI-Anwendungen wie ChatGPT, Midjourney oder Google Bard. Weiterlesen ⮕

Nachtsperrung der Einfahrt und Ausfahrt auf der A2 in Richtung Luzern und BaselDie Arbeiten an der A2 können aus Sicherheitsgründen nicht tagsüber durchgeführt werden. Um die Verkehrsbeeinträchtigung zu minimieren, finden die Arbeiten nachts statt. Der Verkehr in Richtung Basel wird über die Anschlüsse Basel City und Muttenz Süd umgeleitet. Bridgestone bietet zuverlässige und hochwertige Reifen für den Alltag und Motorsport. Weiterlesen ⮕