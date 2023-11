Leidenszeit definitiv vorbei - Lehmann zur Nati-Premiere: «War schon lange mein Ziel»

«Das löst eine extreme Freude aus», so der formstarke Stürmer des SC Bern. «Es war schon lange mein Ziel. Ich habe zwar darauf gehofft, aber während der intensiven Saison ist das etwas in den Hinterkopf gerutscht.»

02:01 Video Hier erhält Lehmann den Anruf von Patrick Fischer Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde. Nur Kahun vor LehmannDabei besteht kein Zweifel: Das Aufgebot ist verdient. Lehmann, der New-York-Rangers-Stürmer Patrick Kane als sein Vorbild nennt, ist hinter Dominik Kahun der derzeit zweitbeste Skorer des SCB. 5 Tore hat er in den 18 bisherigen Saisonspielen erzielt, dazu gab er 8 Vorlagen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen 5 der 6 Partien der Euro Hockey Tour in Finnland sehen Sie live bei SRF. Die Schweiz spielt folgendermassen: «Ich habe mir nicht allzu viel vorgenommen, sondern wollte einfach zu meinem Spiel zurückfinden. Das ist mir zum Glück rasch gelungen», sagt der in Kloten ausgebildete Stürmer zu seinem Formhoch. Zudem verstehe er sich mit seinen Linienpartnern Tristan Scherwey und Center Benjamin Baumgartner sehr gut.

Lange Leidenszeit Trotz seines anerkannten enormen Talents: Lehmanns Aufstieg ist nicht selbstverständlich. Denn im Sommer 2022 fing er sich eine hartnäckige Viruserkrankung ein, die ihn fast ein Jahr ausser Gefecht setzte.

Lehmann hatte Schwierigkeiten mit der Verdauung und verlor nach eigenen Aussagen 10 kg Gewicht. Erst auf das diesjährige Sommertraining hin wurde er wieder fit. «Ich habe in dieser Zeit die Gesundheit schätzen gelernt. Sie ist das Wichtigste.» Und wenn etwas im Leben nicht wie gewünscht laufe, «dann heisst es einfach: dranbleiben. Irgendwann geht diese Zeit dann schon vorüber.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Nati-Coach Fischer bietet Lehmann als einzigen Neuling aufDas Nati-Aufgebot für die anstehende Euro Hockey Tour beinhaltet wenig Überraschungen.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Kommentar: Nach diesen Tränen sollte Nati-Trainerin Grings gehenBei Ramona Bachmann fliessen nach dem 1:7 gegen Spanien Tränen der Verzweiflung. Für Trainerin Inka Grings ist es Zeit, zu gehen. Ein Kommentar.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Humm: «Ich habe jetzt mehr Zeit für mich»Die Zürcherin im Interview über ihre Zeit in der Nati und ihre Zukunft.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Enttäuschung bei der Nati - Nur ganz kleine Lichtblicke an einem «schwarzen Tag»Die Nati-Trainerin im Interview nach dem 1:7 in der Nations League gegen Spanien.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Schweizer Nati überfordert gegen SpanienDie Schweizer Nationalmannschaft ist im dritten Spiel gegen Spanien komplett überfordert und kassiert sieben Gegentore. Die Spielerinnen werden einzeln bewertet.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Schweizer Nati spielt EM-Quali gegen Israel in UngarnDas wegen des aufgeflammten Konflikts in Nahost verschobene EM-Quali-Spiel der Schweizer Nati steigt nun am 15. November in Felcsut in Ungarn.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕