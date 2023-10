Leica M11-P: Die erste Kamera mit Content Authenticity Initiative Standards

Wir besprechen hier ja regelmässig neue Leica-Kameras und bestaunen Bildqualität, Bedienung, Design – und die hohen Preise (Lesen Sie hier unseren Test zurDoch bei der neuen M11-P (eine leicht verbesserte M11 ohne roten Leica-Punkt, 9390 Franken) sind diese Faktoren zwar auch wieder wie gewohnt, aber spannender ist eine andere Neuerung: Es ist die erste Kamera, die die nötige Hardware mitbringt und die Standards der Content Authenticity Initiative erfüllt.

Dieser Verband aus Fotoagenturen, Softwarekonzernen und Kameraherstellern hat es sich zum Ziel gesetzt, Fake-Fotos den Kampf anzusagen.

Das klingt nach den bereits bekannten Metadaten, die bei jedem Foto angefügt werden. Doch in dem Fall werden diese Informationen im Bild verschlüsselt abgelegt. Denn Metadaten lassen sich nachträglich genauso leicht fälschen wie der Inhalt von Fotos. headtopics.com

Wie bei gewöhnlichen Metadaten auch sieht man im Bild freilich nichts von den in der Datei hinterlegten Informationen.Im ersten Versuch klappte das tadellos. Ein Testfoto liess sich auf der Website der Content Authenticity Initiative hochladen, und sogleich wurde beglaubigt angezeigt, wann und von wem es geschossen wurde.

Das hochgeladene Foto wird sogleich als Original ausgewiesen. Wurde das Foto nachträglich verändert, gibt es hier keine Infos und auch keine Beglaubigung.Wurde das Foto nachträglich verändert oder auch nur die Helligkeit angepasst, gab es keine Infos. Längerfristig kommen hier die Hersteller der Bearbeitungssoftware ins Spiel. Denn auch wenn Fotos bearbeitet werden, soll das direkt im Bild festgehalten werden. headtopics.com

So sieht man dann, dass das Foto am Tag x mit einer Leica aufgenommen wurde und drei Tage später mit Photoshop etwas aufgehellt oder auf Schwarzweiss umgestellt worden ist.Freilich wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen, wie sicher dieser neue Standard ist und ob er sich austricksen lässt. Für einen ersten Schritt ist es aber schon mal sehr löblich.

Weiterlesen:

tagesanzeiger »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Einsatz für die Allgemeinheit - Service-Citoyen-Initiative in Bern eingereichtService-Citoyen-Initiative eingereicht Weiterlesen ⮕

Schulen in Köniz: Spez-Sek-Initiative schwächt laut Gegnern die OberstufenEine Initiative verlangt die Erhaltung von Spez-Sek-Klassen am Gymnasium Lerbermatt. SP, Grüne und GLP sehen darin keinen Sinn. Weiterlesen ⮕

Weckruf für die Demokratie: Deutsche Medien wollen mit einem 'Jahr der Nachricht' die Öffentlichkeit...Berlin (ots) - Mit einem 'Jahr der Nachricht' wollen die Partner der Medien-Initiative UseTheNews im kommenden Jahr auf die Bedeutung von vertrauenswürdigen Informationen... Weiterlesen ⮕

«Die Temperaturen erschwerten die Konzentration»: Cemal Dürüst arbeitet, wo es heiss istSeit 30 Jahren arbeitet Cemal Dürüst in der Glasi Hergiswil. Im Interview sagt er, was sich in dieser Zeit in der Glasproduktion alles verändert hat. Weiterlesen ⮕

Zehn verlorene Jahre für die Arboner Altstadt: Politisches Unvermögen, Fehleinschätzungen und Pech verhindern die BelebungSeit genau zehn Jahren entlastet eine Umfahrung die Arboner Altstadt vom Verkehr. Die Hoffnungen der Politiker und Planer haben sich nicht erfüllt. Das historische Zentrum ist nicht aufgeblüht, sondern blutet weiter aus. Es ist bis jetzt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Weiterlesen ⮕