Lehrstellenzusage für Lehrbeginn Sommer 2024

Seitens der Lehrbetriebe der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer, des Liechtensteinischen Bankenverbandes und der Liechtensteinischen Treuhandkammer sowie weiterer Unternehmungen aus anderen Wirtschaftssektoren erfolgt ab dem 2. November 2023 der Startschuss für die Lehrstellenzusage. Diese einheitliche Zusagepraxis kommt vor allem den Jugendlichen für ihren ersten Berufswahlentscheid zugute.

Erfahrungen zeigen, dass nach der ersten Novemberwoche bis hin zum Lehrbeginn im Sommer 2024 noch eine Vielzahl an freien Lehrstellen zur Verfügung steht.oder wenden Sie sich bitte direkt an die Mitarbeitenden des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung (Telefon +423 / 236 72 00).

- Im Lichte des in Kürze bevorstehenden liechtensteinischen Vorsitzes im Ministerkomitee des Europarates weilte die Generalsekretärin des Europarates, Marija Pejcinovic Buric, am 26. und 27. Oktober in Liechtenstein. Dabei erhielt sie einen umfassenden Einblick über Liechtensteins Vorsitzprioritäten und informierte auch einen Vortrag über die Werte des Europarats. Zur weiteren Vorbereitung des ... headtopics.com

- Der Unternehmertag am Donnerstag, 25. Oktober 2023 hat aufgezeigt, wie sich neue Chancen in schwierigen Zeiten ergreifen lassen. Hochkarätige Gäste wie Hilti-CEO Jahangir Doongaji, Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger, Ökonom Aymo Brunetti und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni sprachen vor rund 360 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Tagungsmotto"Offensiv in die Zukunft". Der Unternehmertag ist seit ...

- Die Regierung hat in Ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. Oktober 2023 festgestellt, dass die Referendumsbegehren zu den Gesetzen vom 6. September 2023 über die Abänderung des Baugesetzes (BauG) und des Energieeffizienzgesetzes (EEG) (Umsetzung Motionen zur Photovoltaik-Pflicht) sowie die Abänderung des Baugesetzes (BauG), des Energieeffizienzgesetzes (EEG) ... headtopics.com

Serhou Guirassy war im Sommer ein Thema beim FC Bayern MünchenSerhou Guirassy wäre fast zu FC Bayern München gekommen. Jedoch entschied man sich dann doch für seinen Fussball-Kollegen Harry Kane. Weiterlesen ⮕

Davoser Schneeforscher überwintert im antarktischen SommerMatthias Jaggi steht vor einem grossen Abenteuer. Der SLF-Techniker arbeitet mehrere Monate in der Eiswüste der Antarktis. Weiterlesen ⮕

Davoser Schneeforscher überwintert im antarktischen SommerMatthias Jaggi steht vor einem grossen Abenteuer. Der SLF-Techniker arbeitet mehrere Monate in der Eiswüste der Antarktis. Weiterlesen ⮕

Bleibt Yann Sommer auch gegen die AS Roma ohne Gegentor?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Yann Sommer führt Inter in der Meisterschaft anInter Mailand gewinnt mit 1:0 gegen AS Roma, während Yann Sommer einen ruhigen Abend genießt und nur einen Torschuss der Römer entschärft. Weiterlesen ⮕

Fussball aus den Topligen - Sommer hält Sieg fest – «Wunder» in CagliariHier finden Sie die wichtigsten Meldungen aus Europas Topligen. Weiterlesen ⮕