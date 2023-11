Legalisierung von Cannabis in Deutschland verzögert sich

Im Bundestag sollte ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland beschlossen werden. Aufgrund von Verzögerungen wird die Legalisierung jedoch nicht rechtzeitig zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Das Gesetz soll zwischen dem 13. und 15. Dezember beschlossen werden, muss aber noch vom Bundesrat begutachtet werden. Die nächste Bundesratssitzung findet erst am 2. Februar statt. Marihuanakonsumenten und Befürworter der Legalisierung müssen sich also noch gedulden.





Deutschland lebt im Medizinalcannabis ÜberschussWer bereits in den Jahren 2017 und 2018 Cannabis als Medizin verordnet bekam, erinnert sich sicher noch daran, dass Cannabismedikamente manchmal Mangelware gewesen sind. Von der Auswahl, die wir jetzt in den Apotheken finden, konnte man damals nur träumen. Heute ist das anders. Manche auf Cannabis spezialisierte Apotheke führt ein riesiges Sortiment von Blüten und anderen Cannabismedikamenten, sodass unerfahrene Patienten sich kaum orientieren und für sich das passende finden können. Tatsächlich ist das Überangebot an medizinischem Cannabis so groß, dass eine große Menge davon nie einen Patienten erreicht, sondern vernichtet werden muss.Nach wie vor produziert Deutschland selbst nur einen Bruchteil der Mengen Cannabis, die die Patienten für die Behandlung ihrer Beschwerden benötigen. Der Großteil wird importiert und stammt aus Ländern, die in der Kultivierung fleißiger sind, wie die Niederlande,Im Jahr 2022 wurden knapp 23 Tonnen eingeführt – Deutschland lebt im Medizinalcannabis Überschuss

