Leerer Braukessel löst Feuerwehreinsatz aus +++ Alarm an der Rorschacher Strasse: Ausgebüxte Hasen halten Stadtpolizei auf Trab

Dass das erste Drittel der Spielzeit mit einem zeitweisen Rückstand von drei Toren gegen das Heimteam lief, hatte verschiedene Gründe. Da war einmal die zu hohe Fehlerzahl. Dann überzeugte die Wurfausbeute gegen die stark aufspielende gegnerische Torhüterin Kerstin Sander mit einer phasenweisen Quote von 59 Prozent nicht und auch war die Defensivarbeit zu wenig kompakt und zupackend.

Der durchgeführte Atemalkoholtest fiel mit einem Wert von 1,22 Promille positiv aus, weshalb der Autolenkerin der Führerausweis auf Probe abgenommen wurde.Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, ist am Samstagmorgen in Gams ein Raser im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf frischer Tat ertappt worden. Das Motorrad des 25-jährigen, in der Schweiz wohnhaften Slowaken wurde auf der Wildhauserstrasse mit 104 km/h innerorts gemessen.

Weiter schreibt sie, dass es auch ihr wichtig sei, Kontrollstellen jeweils entsprechend abzusichern und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden sowie der eingesetzten Einsatzkräfte sicherzustellen. Wie Paulus zuvor verweist sie auf die geltende Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h, die bei der Autobahnausfahrt Kreuzbleiche gilt.

Auch die Stadtpolizei macht darauf aufmerksam, dass Verkehrsteilnehmende immer und überall auf dem Stadtsanktgaller Strassennetz geblitzt werden können, wenn sie sich nicht an die angegebene Höchstgeschwindigkeit halten.Es ist fix: Die Olma-Halle 9 muss wegen der dritten Tunnelröhre durch den Rosenberg zurückgebaut werden. Stellt sich die Frage: Wohin damit? Ingolstadt hat mit dem Theaterprovisorium gute Erfahrung gemacht.

Auf der Website, auf der sämtliche geöffneten Schützenhäuser aufgelistet sind, ist auch die Schiessanlage Erlenholz in Wittenbach zu finden. Demnach ist sie von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Nähere Informationen zum Programm führt die Schützengesellschaft Wittenbach auf ihrer eigenen Website nicht auf. Allerdings ist vermerkt, dass ab 8 Uhr das 25. Wittenbacher Frühlingsschiessen ausgetragen und eine Festwirtschaft geführt wird.

