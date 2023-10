Lebloser Körper eines Mannes auf Parkplatz gefunden

Auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums fand ein Passant in Roche am Donnerstag den leblosen Körper eines Mannes und alarmierte unverzüglich die Polizei. Diese konnten beim Eintreffen nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es handelte sich um einen 64-jährigen Schweizer Staatsangehörigen, der in der Region wohnte.

Die Staatsanwaltschaft wurde benachrichtigt und die diensthabende Staatsanwältin eröffnete eine Untersuchung, um die Umstände dieses Dramas zu ermitteln, und übertrug die Ermittlungen den Ermittlern der Waadtländer Sicherheitspolizei. Bisher gebe es keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung.Im Einsatz standen drei Polizeipatrouillen, einer Ambulanz des Notrufs 144 und Ermittlern der Waadtländer Sicherheitspolizei.

Weiterlesen:

20min »

Parfum-Diebe in Cham : Die beiden Diebe hatten ein kreatives Versteck am KörperDie Parfum-Diebe wurden ertappt und mussten mehrere Hundert Franken Strafe bezahlen. Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Immunsystem in Zahlen: Wir haben 1,2 Kilo an Abwehrzellen im KörperForschende haben das menschliche Abwehrsystem neu vermessen – und Erstaunliches gefunden: Frauen sind im Vorteil, und die Rolle des Darms wurde überschätzt. Weiterlesen ⮕

Die Migros-Industrie und ihre Bedeutung für die inländischen BauernDie Migros-Industrie gehört zu den grössten Eigenmarkenproduzenten weltweit und hat ein Beschaffungsvolumen von 4 Milliarden Franken. Wir haben bei der Migros nachgefragt, wie wichtig ihr die inländischen Bauern beim Einkauf sind. Weiterlesen ⮕

Familie Stankowski kehrt für die Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurückNach fünf Jahren auf den Philippinen sind Noel und Micha Stankowski mit ihren Eltern in die Schweiz zurückgekehrt. Die Familie zieht Bilanz über den ungewöhnlichen Schulanfang in Ittigen, Kanton Bern. Weiterlesen ⮕

Der Ukraine-Krieg: Die Gegenoffensive und die Lieferung von F-16-KampfjetsSeit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Juni 2023 startete die ukrainische Gegenoffensive, bisher ohne große Geländegewinne. Am 20. August erhielt die Ukraine die Zusage für die Lieferung von F-16-Kampfjets. Weiterlesen ⮕