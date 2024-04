Lebensmittelampel: Unterstützung beim gesünderen Einkauf

Das grün-gelb-rote Bewertungsmodell soll Konsumentinnen und Konsumenten dabei unterstützen, gesündere Produkte einzukaufen. Manchmal ist es tatsächlich hilfreich, wie Beispiele zeigen.Von A wie «gesund» bis E wie «ungesund»: Die Lebensmittelampel vergleicht, wie gesund die Produkte innerhalb einer Produktkategorie sind.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.Das Bewertungssystem für Lebensmittel Nutri-Score ist umstritten. Manche halten es für komplett unnütz, andere für zu verwirrend. Die Gesundheitsbehörden von Frankreich, Deutschland, Spanien und den Beneluxländern sind dennoch vom Konzept überzeugt und fördern es geziel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagesanzeiger / 🏆 2. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lebensmittelampel auf Verpackungen: Migros und Emmi hinter­fragen den Nutri-ScoreDer Detailhändler erwägt, bei den Eigenprodukten auf die Lebensmittelampel zu verzichten. Und der Milchverarbeiter Emmi macht die weitere Verwendung von der Politik abhängig.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Das Krienser Zentrum verliert seinen Buchladen – das «BuK» zügelt an die Bruchstrasse nach LuzernInhaberin Luana Betschen hofft am neuen Standort an der Bruchstrasse auf mehr Laufkundschaft. Der bisherige Laden befindet sich auf dem Krienser Teiggi-Areal.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Martullo kippt das Stromgesetz: Weshalb gegen das Blocher-Gen in der SVP kein Kraut gewachsen istSelten kommt es in der SVP zu Showdowns wie 2008 in Brig oder 2024 in Langenthal. Und wenn doch, gewinnt immer Blocher. Was das für die Zukunft der Partei bedeutet.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

«Das ist wie ein Lottogewinn»: Stadtpräsident warnt, dass das Wiler Millionenplus eine einmalige Sache seiDie Erfolgsrechnung 2023 der Stadt Wil verzeichnet dank deutlich höherer Steuereinnahmen einen Gewinn von 2,7 Millionen Franken. Budgetiert war ein Verlust von 5,6 Millionen. Für die Befürworter einer Steuerfusssenkung ist dies eine Steilvorlage.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Das E-Bike sorgenfreier abstellen / Digitaler Diebstahlschutz für das ElektroveloSolothurn (ots) - Velos sind ein beliebtes Diebesgut. Allein im Jahr 2023 wurden über 27'407 (BFS - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2023) Fälle in der Schweiz polizeilich...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Das Remake spuckt auf das Erbe von Brandon LeeAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »