Leader mit 2. Pleite de suite - Dubé: «Können nicht auf einem Schlittschuh spielen und gewinnen»

Werden die bislang sowohl offensiv als auch defensiv überzeugenden Freiburger etwa schon bequem? Dubé warnt jedenfalls vor einer allfälligen Nachlässigkeit: «Ein solches Spiel wie in Biel darf nicht zu oft vorkommen. Dass es doch noch einen Punkt gab, gleicht einem Wunder. Wir können nicht auf einem Schlittschuh spielen und gewinnen.» Der 46-Jährige weiss, dass er nun aufpassen muss, den glänzenden Saisonstart nicht zu verspielen.

Passend zum Thema Ausgeglichener als vor einem JahrDenn eigentlich läuft es den «Drachen» formidabel. «Wir sind ausgeglichener und haben mehr Spieler, die den Unterschied ausmachen können», erklärt sich Dubé den Erfolg mit 15 Siegen aus den ersten 20 Spielen. Es sei nicht unähnlich wie vor 2 Jahren, als Freiburg die Qualifikation als Zweiter beendete. Die Zahlen untermauern Dubés These.

Aber auch in der Abwehr verrichten die Freiburger exzellente Arbeit. Goalie Reto Berra hat sich besser von seiner Rückenoperation erholt als es wohl alle erhofft hatten. Der 36-jährige Bülacher weist eine exzellente Fangquote von 93,24 Prozent auf und ist mit 1,79 Gegentoren pro Spiel bisher der erfolgreichste National-League-Torwart.

04:09 Video Archiv: Freiburg schlägt den SCB in Sprungers 1000. Spiel Aus Sportheute vom 07.10.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 9 Sekunden. Wiedergutmachung gegen LangnauDubés Aufgabe ist es nun, das Schiff, das leichte Schlagseite erhalten hat, wieder auf Kurs zu bringen – am besten gleich am Samstag im Heimspiel gegen die SCL Tigers.

