Lea Bonasera: Eine Aktivistin für den Klimaschutz

Ab dem 1. Dezember 2023 wird das Unternehmen Beschle eine Filiale in der Schneidergasse 21 in der Basler Innenstadt eröffnen – ein Gebäude, welches von Veränderungen geprägt ist. Gleichzeitig feiert die Confiserie ihr 125-jähriges Jubiläum, denn seit 1898 ist sie in Basel verankert.Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BZBASEL: Klimaaktivistin tritt in den Hungerstreik Lea Bonasera , eine der Gründerinnen der «Letzten Generation», tritt in den Hungerstreik, um der Regierung ein Bekenntnis zum Klimaschutz abzuringen.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Aktivistin der 'Letzten Generation' setzt sich für Klimaschutz ein Lea Bonasera , eine der Gründerinnen der 'Letzten Generation', engagiert sich für den Klimaschutz und setzt dabei auf zivilen Ungehorsam. Die 27-Jährige wurde kürzlich verhaftet.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: 19,4 Millionen Franken für Ausbau der Turnhalle und neues Schulhaus Steinhof aus HolzDie Schulanlage erhält unter anderem eine Atelierzone und eine Gastroküche.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Handel mit CO-Zertifikaten: Ein zweifelhafter Beitrag zum KlimaschutzDer Handel mit CO-Zertifikaten, insbesondere auf Waldschutzprojekten basierend, erweist sich oft als nicht nachhaltig und zweifelhaft für den Klimaschutz .

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BAUERNZEITUNG1: Klimaschutz braucht wirkungsvolle statt ideologische MassnahmenDie Schweiz und ihre Landwirtschaft könnten das Klima nicht retten, sagt Gastautor Hansruedi Häfliger, doch sie könnten als Innovationsstandort einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von wirkungsvollen Massnahmen leisten.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Humusaufbau=Klimaschutz? Diese Formel ist zu einfachIn der Diskussion um Klimaschutz werden Fachbegriffe nicht immer korrekt verwendet. Das kann ungewollte Folgen haben. Eine neue Thünen-Publikation klärt Definitionen und Unterschiede zwischen den Begriffen Klimaschutz und Humusaufbau oder Kohlenstoffspeicher und Kohlenstoffsenke, und erläutert Fallstricke bei der Nutzung dieser Begriffe.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕