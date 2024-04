Lawinenabgänge in Zermatt: Nur eine Person überlebt

Trotz des Einsatzes von 45 Rettern, vier Helikoptern und acht Suchhunden konnte nach den Lawinenabgängen nur eine von vier Personen lebend aus den Schneemassen geborgen werden. Handelten die Opfer fahrlässig? Am 1. April sind gegen 14 Uhr zwei Lawinen abgegangen. Von vier Personen kann nur eine lebend gerettet werden. Am Ostermontag sind am Riffelberg bei Zermatt viele Wintersportler unterwegs.

Sie freuen sich, dass sich das Wetter endlich geändert hat: Nachdem es in den Tagen zuvor stürmisch und bedeckt war, scheint endlich wieder die Sonne. Touristen filmen die Schneemassen, die den Hang herunterrasen: «Solch dramatische Bilder direkt vom Pistenrand habe ich noch nie gesehen», räumt Anjan Truffer, der Chef Zermatter Bergrettung, im Gespräch mit dem Viele Menschen werden Zeuge, wie die Lawine auch eine Gruppe von Freeridern erwischt. Das wird nach dem Abgang zunächst zum Problem, weil es so viele verschiedene Aussagen gibt

