Lawinenabgang bei Zermatt: Drei Tote und ein Verletzter

Einsatzkräfte bei der Suche am Ostermontag: Drei der Skifahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Der vierte Skifahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen.Laut der Walliser Kantonspolizei ist die Lawine am Riffelberg in einem Variantenbereich abgegangen. Nun erklärt der Chef der Bergbahnen Zermatt: Stimmt nicht, der Bereich ist ein gesperrtes Wildschutzgebiet.

Am Ostermontag sind bei einem Lawinenabgang bei Zermatt drei Menschen getötet worden, eine weitere Person wurde verletzt. Laut dem Chef der Bergbahnen Zürich befanden sich die Lawinenopfer zum Zeitpunkt des Unglücks in einem gesperrten Wildschutzgebiet. Er widerspricht damit der Kantonspolizei Wallis, die den Ort des Unglücks als Variantenbereich des Skigebiets anga

