Am Montagnachmittag löste sich am Riffelberg oberhalb Zermatt ausserhalb der Pisten eine Lawine. Mehrere Personen wurden von der Lawine mitgerissen.Am Ostermontag kurz nach 14.00 Uhr erhielt die Air Zermatt von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (Notrufnummer 144) einen Alarm über einen Lawinenabgang am Riffelberg oberhalb Zermatt. Augenzeugen schilderten, dass mehrere Variantenskifahrer ausserhalb der markierten Piste von der Lawine erfasst wurden.

Die Air Zermatt reagierte auf den Notruf mit einem Grosseinsatz. Vier Helikopter der Air Zermatt starteten umgehend, um Lawinensuchhundeführer, Rettungsteams und entsprechende Ausrüstung zum Unglücksort zu fliegen. Insgesamt wurden 45 Retter aufgeboten, um den Lawinenkegel nach Vermissten abzusuchen; darunter acht Lawinensuchhundeführer, 13 Rettungsspezialisten, 15 Feuerwehrleute sowie Skilehrer und Pistenpatrouilleure aus der Region.Bei einer Lawinenverschüttung zählt jede Minut

