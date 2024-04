Lawine in Zermatt: Marcel Hildbrand über egoistische Skifahrer und psychologisch betreute Mitarbeiter

Am Ostermontag verschüttete eine Lawine in Zermatt drei Menschen. Bei Marcel Hildbrand löst das Emotionen aus. Der Sicherheitschef von Saas-Grund über egoistische Skifahrer und psychologisch betreute Mitarbeiter.1. April, Rettungskräfte am Riffelberg. Eine Lawine verschüttete hier drei Menschen, eine vierte Person wurde verletzt. Alle fuhren ausserhalb der markierten Pisten.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.Herr Hildbrand, Sie hatten Anfang März in Ihrem Skigebiet einen Lawinenniedergang mit Todesfolge. Nun gab es in Zermatt am Ostermontag ein ähnliches Ereignis mit drei tödlich Verunglückten. Was dachten Sie, als Sie davon erfuhren?Ich will den Fall in Zermatt nicht kommentieren. Zudem sind da bei mir gerade einige Emotionen dri

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagesanzeiger / 🏆 2. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zermatt VS: Polizist kritisiert Freerider nach Lawine in ZermattNoch vor der Bergung der drei Lawine-Toten in Zermatt VS kritisierte ein Polizist die Freerider, weil sie sich nicht an Warnungen gehalten haben.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Zermatt VS: Lawinenniedergang in Zermatt – Suche nach VermisstenAm Riffelberg hat eine Lawine am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr mehrere Menschen mitgerissen. Mehrere Helikopter sind im Einsatz, um bei der grossen Suchaktion zu helfen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Zermatt VS: Lawinenniedergang in Zermatt – drei Menschen vermisstAm Riffelberg hat eine Lawine am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr mehrere Menschen mitgerissen. Rettungskräfte suchen nach den möglicherweise Verschütteten.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Lawine reisst bei Zermatt mehrere Menschen mitAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Mindestens drei Vermisste nach Lawine bei ZermattDie Lawine löste sich kurz nach 14 Uhr am Riffelberg. Rettungskräfte suchen noch nach den möglicherweise Verschütteten.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Lawine bei Zermatt im Wallis fordert drei TodesopferDer Lawinenabgang vom Montag bei Zermatt VS hat drei Todesopfer gefordert, eine Person konnte…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »