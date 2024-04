Lausanne siegt zur Geisterstunde - Gallery

Um 00.40 Uhr entscheidet der Lausanne HC in der dritten Verlängerung die zweite Halbfinalpartie gegen Freiburg mit 3:2 zu seinen Gunsten. Jason Fuchs erzielt das Siegtor. In der Serie steht es 1:1. Erst zweimal dauerten Verlängerungen im Schweizer Eishockey länger: einmal 117:43 Minuten (Servette – Bern 2:3 vor fünf Jahren) und einmal 114:06 Minuten (Servette – Lugano 3:2 in der letzten Saison).

Zur Geisterstunde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gelang Jason Fuchs nach 106 Minuten und 44 Sekunden das Siegtor für Lausanne. Robin Kovacs passte Fuchs den Puck auf den Stock, Fuchs bezwang Goalie Reto Berra (53 Paraden) mittels Direktabnahme. Lausanne siegte verdientermassen. Die Waadtländer taten mehr für die Offensiv

