– Lauper: «Wir haben es aus der Hand gegeben»

30.10.2023 08:43:00 / Herkunft: nau_live

Mit einem 1:1-Unentschieden in Lugano verpasst YB den Sprung an die Tabellenspitze. Sandro Lauper ärgert sich über die fehlende Genauigkeit in der Offensive.