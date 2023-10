Laufzeit 50 Sekunden

Weiterlesen:

srfluzern »

«Für die Pflege von Menschen im Alter wird es immer Menschen brauchen»: Das Pflegeheim St.Otmar in St.Gallen feiert dieses Jahr sein 50-jähriges BestehenSeit 50 Jahren betreut das Pflegeheim St.Otmar pflegebedürftige Betagte. Zwischen damals und heute hat sich einiges fundamental geändert. Weiterlesen ⮕

Medieneinladung: Die sich verändernde Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen in der...MEDIENEINLADUNG Symposium Medicus Mundi Schweiz 50 years Medicus Mundi Switzerland: The Changing Role of CSOs in International Health Cooperation and Global Health 2 November... Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Reine Fraueneinheit tötet 100 Hamas-TerroristenEine Einheit von 13 Soldatinnen hat im Israel-Krieg rund 100 Hamas-Terroristen bei einem Stützpunkt getötet. So konnten über 50 Geiseln befreit werden. Weiterlesen ⮕

Interesse an der Delegiertenversammlung des Schweizer Tierschutzes50 von 71 Sektionen haben sich für die Delegiertenversammlung des Schweizer Tierschutzes angemeldet. Der Machtkampf soll mit Wahlen beendet werden. Weiterlesen ⮕

Schweizer Tierschutz: Delegiertenversammlung mit überdurchschnittlichem Interesse50 von 71 Sektionen haben sich für die Delegiertenversammlung des Schweizer Tierschutzes angemeldet. Der öffentlich ausgetragene Machtkampf soll mit Wahlen beendet werden. Weiterlesen ⮕

Delegiertenversammlung des Schweizer Tierschutzes findet statt50 von 71 Sektionen haben sich für die Delegiertenversammlung des Schweizer Tierschutzes angemeldet. Der seit Sommer öffentlich ausgetragene Machtkampf soll mit Wahlen beendet werden. Weiterlesen ⮕