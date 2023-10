Lateinmonat November: Von Schauspielen, Schamanismus und Kometen +++ Gossau: Polizei hält fahrunfähige Autofahrerin ohne Führerschein an +++ Zugstörung zwischen Rorschach und St.Gallen aufgehoben

Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.Latein hat es schwer. Nur noch wenige Studiengänge verlangen ein Latinum.

Weiter geht es eine Woche später, am Mittwoch, 22. November. Peter Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kulturmuseums St.Gallen, präsentiert einen Lese- und Geschichtenabend zu Ulrich von Hutten (1488-1523). Wer jetzt erst mal googeln muss, wer das ist, der erfährt von Peter wissenswertes über den Renaissance-Humanisten und «Poesie, Kirchenkritik, Kriegsgetümmel». Der Abend beginnt um 18.15 Uhr im Kulturmuseum.

Erst nachdem das Blaulicht des Patrouillenfahrzeug eingeschaltet wurde, leistete die Frau Folge und fuhr mit ihrem Auto hinter dem Patrouillenfahrzeug her. Bei der Ausfahrt Oberbüren versuchten die Polizisten abermals, das Auto von der Autobahn zu weisen. Die Frau schenkte den Anweisungen jedoch erneut keine Beachtung und setzte ihre Fahrt Richtung St.Gallen fort. headtopics.com

In acht Fällen mussten Patrouillen wegen verbalen oder tätlichen Auseinandersetzungen intervenieren. Hierbei wurden keine Personen verletzt. Weiter gingen sieben Meldungen zu verdächtigen Feststellungen oder auffälligen Personen ein. Teilweise konnte die Stadtpolizei Personen anhalten und kontrollieren. Jedoch lag in keinem Fall etwas Strafbares vor.

Viele Autofahrende versuchten, die Stadtautobahn zu vermeiden, indem sie diese umfuhren. Es kam daher zu verstopften Strassen in und rund um St.Gallen.In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist es laut Kantonspolizei St.Gallen zu einem Einbruchdiebstahl in Arnegg gekommen. Eine unbekannte Täterschaft ist an der Stationsstrasse in ein Baustellenmagazin eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zugang zum Innern. headtopics.com

Grosser Stau auf der Stadtautobahn St.Gallen +++ Einbruchdiebstahl in Baustellenmagazin in Arnegg +++ Wittenbach: Auto und Kleinmotorrad beim Abbiegen kollidiert +++ Achtung, Radar! Hier wird geblitztNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕

Einbruchdiebstahl in Baustellenmagazin in Arnegg +++ Wittenbach: Auto und Kleinmotorrad beim Abbiegen kollidiert +++ St.Gallerin über das Aus bei «The Voice of Germany» +++ Achtung, Radar! Hier wird geblitztNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕

Stadtpolizei rückt über 20 Mal aus +++ Grosser Stau auf der Stadtautobahn wieder vorbei +++ Einbruchdiebstahl in Baustellenmagazin in ArneggNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕

Goldach: Einbrüche in Einfamilienhäuser +++ Stadtpolizei rückt über 20 Mal aus +++ Grosser Stau auf der Stadtautobahn wieder vorbeiNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕

Milena Moser und Joachim Rittmeyer im Literaturhaus +++ Goldach: Einbrüche in Einfamilienhäuser +++ Stadtpolizei rückt über 20 Mal ausNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕

Zug blockiert Strecke zwischen Rorschach und St.Gallen +++ Milena Moser und Joachim Rittmeyer im Literaturhaus +++ Goldach: Einbrüche in EinfamilienhäuserNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕