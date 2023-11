Lateinamerika auf der Leinwand: Das St.Galler Filmfestival Pantalla Latina geht auf Publikumswünsche ein

Vom 16. bis 26. November findet das Filmfestival Pantalla Latina in St.Gallen statt. An zwei Wochenenden wird im Kino Scala die ganze Breite lateinamerikanischen Filmschaffens gezeigt: Dokumentar-, Kurz- oder Kinderfilm, Komödie oder Thriller. Zum 15. Festival wurden auch Publikumswünsche berücksichtigt. Am Filmfestival Pantalla Latina St.Gallen läuft auch der Film «Totem» von Lila Avilés.

Im Familienporträt wird gezeigt, wie die mexikanische Kultur mit dem Tod umgeht und gleichzeitig das Leben zelebriert. Der Film wurde an der Berlinale 2023 mit dem ökumenischen Filmpreis ausgezeichnet. Bereits zum 15. Mal findet das «Pantalla Latina» in St.Gallen statt. Die Macherinnen und Macher des Lateinamerikanischen Filmfestivals haben sich von der Zahl 15 gleich mehrfach inspirieren lassen. «Wir zeigen 15 Filme, für jedes Jahr einen», sagt Mariel Diez, Festival- und Programmleiterin. Und dann ist da noch die Zahl 15 als Alte

CH_WOCHENENDE: Rehe bleiben im Scheinwerferlicht stehenTausende Wildtiere werden jedes Jahr auf Schweizer Strassen angefahren. Leider bleiben Rehe im Volllicht immer wieder mal stehen, statt zu flüchten. Ein Wildhüter sagt warum, und was nach einer Kollision dringend zu tun ist.

Herkunft: CH_Wochenende

SWİSSITMAGAZİNE: 20 Jahre Patch Tuesday: Microsoft blickt auf die Geschichte der Windows-Updates zurückDer erste Windows-Patchday ging vor rund 20 Jahren über die Bühne und findet seitdem jeden zweiten Dienstag im Monat statt. Der zuständige Vice President John Cable blickt auf die Patch-Geschichte zurück.

Herkunft: SwissITMagazine

SWİSSİNFO_DE: Kühe buhen die EU aus: Niederlanden erwägen Wiedereinführung von ReferendumsgesetzEin historisches Bild mit Symbolkraft: Kühe buhen die EU aus. Bereits 2005 fand in den Niederlanden ein konsultatives Referendum über die EU-Verfassung statt. Das Parlament der Niederlanden erwägt nun, nach fünf Jahren, die Wiedereinführung eines Referendumsgesetzes. Die Entscheidung fällt nach den Wahlen.

Herkunft: swissinfo_de

SRFNEWS: Ihre Urner Taschenfabrik gibt Flüchtlingen eine ExistenzWeiter in der Sendung: * Stadt Luzern geht bei Pflegeinitiative voraus * Hochdorf soll stärker auf erneuerbare Energien setzen

Herkunft: srfnews

TAGBLATT_CH: «Wir verzichten auf die Fällung»: Stadtrat gibt nach und lässt Platane auf dem St.Galler Marktplatz stehenEine der Platanen auf dem Marktplatz in St.Gallen sollte wegen des Baus neuer Fernwärmeleitungen gefällt werden. Das Schicksal des Baums schien besiegelt, dann regte sich Widerstand. Allen voran kämpfte Marktfrau Ursula Bühler gegen die Fällung. Jetzt gibt der Stadtrat dem öffentlichen Druck nach.

Herkunft: tagblatt_ch