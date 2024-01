LastPass macht zwölf Zeichen zum Pflichtkennwort

Der Passwort-Manager LastPass empfiehlt schon lange ein mindestens zwölf Zeichen starkes Kennwort. Doch jetzt greift er durch und macht dies zur Pflicht. Die Änderung betrifft sowohl die kostenlosen Free- als auch die Teams- und Business-Konten. LastPass fordert seine Kundinnen und Kunden auf, ein neues Master-Passwort mit einer Mindestlänge von zwölf Zeichen zu erstellen.

Zu den Änderungen, die die Kundschaft im LastPass-Konto vornehmen sollen, gehört aber nicht nur die neu verpflichtende Länge, sondern Kunden werden auch gebeten, die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erneut zu aktivieren. Ausserdem gibt der Passwort-Manager in diesem Zusammenhang Tipps zur Erstellung eines sicheren Passworts. Seit 2018 wäre ein Zwölf-Zeichen-Master-Passwort die Standard-Einstellung von LastPass, doch Kunden hatten bisher noch die Möglichkeit, auf diese empfohlenen Einstellungen zu verzichten und ein Kennzeichen mit weniger Zeichen zu erstellen. Jetzt wird diese minimale Passwortlänge für alle zur Pflicht. Die neue Zwölf-Zeichen-Pflicht beim Hauptpasswort soll schrittweise eingeführt werden





