Lara Gut-Behrami startet in ihre 16. Weltcupsaison

Am Samstag startet Lara Gut-Behrami in ihre 16. Weltcupsaison. Mit 32 Jahren bringt die Tessinerin wieder alles mit, um um den Gesamtweltcup zu fahren. Dass das so ist, hat mit ihrer Wandlung zu tun.Ab und zu kommen sie auf, die Gedanken über das Danach. Die Gedanken darüber, was nach dem Skirennfahren kommt, was das für ein Leben sein wird. Die Frage nach dem Zeitpunkt des Rücktritts.

Auch in diesem Sommer gab es Tage, an denen sich Lara Gut-Behrami «1000 Fragen stellte». Im Trainingslager in den Bergen Argentiniens etwa, irgendwo im Nirgendwo. Wind und Wetter machten Schneetrainings auf der Piste unmöglich, die Sonne zeigte sich kaum einmal, die hohe Luftfeuchtigkeit verursachte Schmerzen im Knie.

32 Jahre alt ist Lara Gut-Behrami. Es ist noch kein Alter, in dem die Verschleisserscheinungen am Körper sie jeden Tag daran erinnern, dass besser morgen als übermorgen Schluss sein sollte mit dem Leistungssport. Es ist aber ein Alter, in dem erfolgreiche Athletinnen sich fragen dürfen, ob sie die Strapazen noch auf sich nehmen wollen. Ob das, was sie tun, noch Spass macht, sich der Aufwand noch lohnt, die Entbehrungen es noch wert sind. headtopics.com

Es gab Zeiten, da konnte sich Lara Gut-Behrami nicht vorstellen, im höheren Alter noch Rennen zu fahren. Weil der Druck und die anderen Schattenseiten sie auslaugten, sich viele Tage wie ein Überlebenskampf anfühlten. Weil die Last des Drumherums - das immense öffentliche Interesse, die negativen Aspekte des Bekanntseins und das Echo in den sozialen Medien - sie zu erdrücken drohte.

Auch die Zeit um den Kreuzbandriss im Frühjahr 2017 setzte ihr zu - so sehr, dass ihr alles zu viel wurde und sie sich dem Rummel über eine längere Zeitspanne komplett entzog. Es dauerte in der Folge, bis die neue Lara Gut-Behrami wieder ins Gleichgewicht fand. Doch sie schaffte es. Zweimal sicherte sie sie sich in den letzten drei Saisons die kleine Kristallkugel für den Gewinn des Super-G-Weltcups, zweimal war sie Zweite im Gesamtweltcup. headtopics.com

